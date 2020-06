Mijlpaal voor Holocaust Namenmonument



Vandaag heeft de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Zij werd hierbij geassisteerd door de heer Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.



Een select gezelschap van direct betrokkenen was getuige van dit bijzondere moment. “Het is echt een mijlpaal,” aldus een opgetogen Jacques Grishaver. “Na een lange periode van voorbereidingen is het nu eindelijk zover. Binnenkort staat hier een heel bijzonder gedenkteken, belangrijk voor alle nabestaanden en als imposante waarschuwing tegen anti-semitisme en racisme.” Op het monument komen alle namen van de 102.000 uit Nederland weggevoerde en vermoorde Joden, Roma en Sinti.



De symbolische eerste paal is een van de in totaal 79 palen die het monument gaan ondersteunen. Er worden ook 8 palen in de grond geschroefd als fundering voor de hijskraan die later de stalen elementen op het monument moet tillen. “Het is een hele operatie,” zegt Grishaver, die bijna niet kan wachten tot het zover is. “Ook het metselwerk is heel complex. Want je begint onderaan te metselen, maar de alfabetische volgorde begint wel links bovenaan. Dit stelt hele hoge eisen aan de manier waarop de stenen met de namen moeten worden aangeleverd.”



Het Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Het monument wordt gebouwd op de groenstrook aan de Weesperstraat in Amsterdam, ter hoogte van de achterzijde van de Hermitage. Medio volgend jaar is het gereed.