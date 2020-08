Cordaid in actie voor veilige terugkeer naar school in DR Congo

Kinderen in de Democratische Republiek Congo gaan vanaf half maart al niet meer naar school. Ze dreigen hierdoor terug te vallen in oude leefpatronen, waarbij ze in sommige gevallen zwaar werk moeten verrichten voor een schamel loon. Daarom start Cordaid vandaag een nieuwe actie om kinderen in het door oorlog en armoede geteisterde Afrikaanse land weer op een veilige manier terug naar school te laten gaan.



Net als hier, ging de Democratische Republiek Congo in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In een land waar toegang tot elektriciteit, internet en onderwijsmateriaal minimaal is, heeft de sluiting van scholen ernstige gevolgen voor kinderen.



Kinderen raken ver achter



Een deel van de scholieren zal, zodra de scholen weer open kunnen, naar verwachting niet meer terugkeren. Kinderen die basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen nog niet goed onder de knie hadden, lopen het risico ver achter te raken.



Daarnaast is de armoede aanzienlijk toegenomen door de lockdown. Onder de bevolking heerst veel onzekerheid en angst voor de toekomst.



School biedt een veilige omgeving



Paula Mommers, onderwijsexpert bij Cordaid, maakt zich zorgen over de kinderen die door de coronacrisis misschien nooit meer naar school zullen terugkeren. “Was het net gelukt om ze naar school te krijgen, vallen ze nu weer terug in hun oude leven. Je ziet dat er weer meer meisjes worden uitgehuwelijkt of te maken krijgen met seksueel misbruik. Dan is de situatie erg dreigend. School biedt een veilige omgeving. Als de scholen weer opengaan, doen we er alles aan om de ouders te overtuigen dat ze de kinderen terug naar school moeten sturen.”



Cordaid werkt aan goed onderwijs in de DR Congo



Cordaid heeft in de Democratische Republiek Congo een groot onderwijsproject dat met de opbrengst van de actie zal worden uitgebreid en aangepast naar de huidige situatie. Een greep uit de activiteiten: een team van lokale organisaties gaat voorlichting geven aan leerlingen en ouders over het belang van terugkeer naar school, scholen krijgen preventiepakketten met onder meer desinfecterende gel, watertanks, vloeibare zeep, mondkapjes en een aantal scholen zal worden gerenoveerd.