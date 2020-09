Mars voor het Leven 2020 gaat door - op 14 november Nieuwspoort



2020 is een bewogen jaar, in algemene zin maar ook voor de pro-life beweging. Terwijl de steun voor de bescherming van ongeboren kinderen en hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen toeneemt, zien we dat de bestaande weerstand feller wordt. Schreeuw om Leven blijft desondanks vanuit een liefdevolle benadering aandacht vragen voor de problematiek rond abortus. Op zaterdag 14 november 2020 willen we dat doen door middel van de 28ste Mars voor het Leven. Het programma van de mars wordt wel anders dan andere jaren. Een toelichting en youtube-clip hierover vindt u hier: https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/



Op 14 november 2020 zal Schreeuw om Leven een Livestream uitzenden vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Dit jaar dus duizenden pro-lifers die een stille mars door een stadscentrum lopen, zoals de afgelopen twee jaren, maar een livestream voor heel Nederland. Ook worden er verschillende lokale bijeenkomsten in het land georganiseerd rondom het samen bekijken van de livestream. In die livestream krijgt men bijdragen te zien van politici en deskundigen. Daar tussendoor een symbolische mars rond de Hofvijver met een aantal mensen. Na afloop zal er een Q&A panel worden gevormd met de sprekers.



Dat alles maakt 2020 een uniek jaar voor de Mars van het Leven. Er wordt veel meer ingezet op korte boodschappen over ons werk en onze missie. Hiermee willen we opnieuw aandacht vragen voor de 30.000 ongeboren kinderen die jaarlijks worden geaborteerd en oproepen tot betere hulpverlening aan vrouwen (en hun partners).



Sprekers



Zoals ieder jaar zullen er ook in 2020 boeiende sprekers te horen en te zien zijn, zoals SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en een afgevaardigde vanuit de ChristenUnie. Ook zal onze hulpverlening iets vertellen en een ervaringsdeskundige interviewen. Elise van Hoek (Nederlandse Patiëntenvereniging) zal een abortus gerelateerd onderwerp bespreken en de coördinator van onze aanwezigheid bij abortuscentra vertelt over haar werk. Ook Paul Lieverse (Christian Medical Fellowship) zal spreken.



Datum: Mars voor het Leven: zaterdag 14 november 2020



Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag



Aanvang: 11.00 uur



Voor de uitleg ‘waarom geen grote bijeenkomst’: https://www.schreeuwomleven.nl/mars/waaromlivestream/



Voor persinformatie op onze website: https://www.schreeuwomleven.nl/mars/pers/



Voor een uitlegvideo over de nieuwe opzet van de Mars voor het Leven: https://www.youtube.com/watch?v=SOA7KfQjaD0