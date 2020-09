'Ieder verhaal, iedere stem mag én moet gehoord worden!’



Vijfde editie Black Achievement Month eert helden; een maand lang in het teken van gekleurd talent.



De Black Achievement Month heeft dit jaar een veelzijdig en divers programma vol uitzonderlijke en veelbelovende talenten. Een maand lang is er bij diverse theaters, musea en andere cultuurhuizen volledige ruimte voor personen van kleur en de rijkdom aan talenten die er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn.



De Black Achievement Month bevat het beste uit de artistieke zwarte gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Waaronder filmmaker Selwyn de Wind, balletdanser Daniel Robert Silva en zanger Jeangu Macrooy. Dit jaar staat de Black Achievement Month in het teken van helden uit de verschillende gemeenschappen en in het bijzonder helden uit de zorg krijgen dit jaar extra aandacht. In het kleurrijke programma worden, naast artistieke bijdragen, belangrijke verbindingen gelegd op maatschappelijke terreinen waaronder wetenschap, onderwijs, kunst, cultuur en ondernemerschap. Erkenning van al die verschillende verhalen is essentieel gebleken. ‘Ieder verhaal, iedere stem mag én moet gehoord worden’, aldus John Leerdam, artistiek leider.



Achtergrond



De Black Achievement Month is een Nederlands evenement dat elk jaar in de maand oktober gehouden wordt in verschillende grote steden ( Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Leiden, Middelburg) en welke in het teken staat van 'Black Achievers'. Uitgangspunt is om de bijdrage van zwarte prominenten en met name ‘black excellence’ onder de aandacht te brengen aan een breed publiek.



De Black Achievement Month die dit jaar zijn vijfjarig jubileum viert wordt georganiseerd door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Verschillende cultuurhuizen en instellingen waaronder Internationaal Theater Amsterdam, DeLaMar theater, Het Nationaal Theater, Stadsschouwburg Utrecht, Bijlmerpark Theater, Rijksmuseum, Nationale Opera & Ballet, OBA, Nationaal Museum voor Wereldculturen, De Balie en anderen zijn inmiddels aangesloten. Met de artistieke programmeurs stellen ze een scala aan bijzondere performances, debatten, concerten, films, tentoonstellingen, dans- en theatervoorstellingen samen om ‘black achievers’ en gekleurd talent in de gehele maand oktober te vieren.



De Black Achievement Month vindt dit jaar plaats in Amsterdam, Almere, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Middelburg, Utrecht. De opening is op 1 oktober in Amsterdam. De maand start op 1 oktober en duurt tot en met 31 oktober. Het complete programmaoverzicht vind je in ons online magazine op www.blackachievementmonth.nl