Winkelketens zetten eigen mensen in als bezorgers



Bezorgconcept doorslaand succes



Nu het er naar uit ziet dat de gedwongen winkelsluiting langer zal duren, zetten retailers alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Naast Blokker en ICI PARIS XL zet nu ook schoenenketen vanHaren eigen medewerkers in om bestellingen thuis bij de klanten te bezorgen. Op deze manier kunnen deze bedrijven extra service bieden en omzeilen zij de bezorgproblematiek bij de diverse bezorgdiensten.



De eigen bezorgdienst van Blokker heet ‘Blokker Express.’ Het bezorggebied is 5 km rondom elke Blokkerwinkel in een grote plaats en 10 km rondom elke Blokkerwinkel in een kleine plaats. De bezorgkosten zijn € 5,95. Bij bestellingen boven de € 40,- zijn er geen bezorgkosten.



Schoenenketen vanHaren gaat nog een paar stappen verder met hun ‘Bel & Bestel’ service. Als je voor 15.00 uur belt naar een vestiging binnen een straal van 15 kilometer, dan wordt de bestelling dezelfde dag nog gratis bezorgd.



Navraag leert dat deze diensteverlening goed wordt gewaardeerd. Marieke Verhoeven, Verkoopleider vanHaren: “Direct vanaf de start van ‘vanHaren Bel & Bestel’ hebben we al heel veel enthousiaste reacties van klanten ontvangen. Ook onze medewerkers vinden het fijn om actief aan de slag te gaan.”



