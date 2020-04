3D spatbrillen voor coronateams Zorgbalans

In deze tijden waarin we een landelijk tekort hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen, moeten we vindingrijk zijn. Met gebreide mondkapjes komen we niet zo ver helaas. Er is zwaarder en vooral veiliger geschut nodig. Maar wat dan precies en hoe vind je dit zo snel? Tanja Hünteler, wijkverpleegkundige bij Zorgbalans, kwam op een idee: 3D spatbrillen.



3D printer



Tanja bedacht afgelopen vrijdag tijdens een overleg dat de spatbrillen die worden gebruikt in ziekenhuizen, ook een uitkomst zouden zijn voor de coronateams van Zorgbalans. Ze ging die dag gelijk zoeken en vond een printpatroon op internet. Collega Simon Nijland heeft toevallig vrienden met een 3D printer en ’s avonds was de eerste bril al klaar. Inmiddels heeft Zorgbalans veertig 3D spatbrillen en eind deze week nog eens veertig. Deze vrienden, Pedro en Sarina Callewaert, hebben dag en nacht gewerkt om de 3D spatbrillen – tegen inkoopsprijs – voor Zorgbalans te maken. Het kost vier uur om één bril te maken, wat een toewijding dus om er na één weekend gelijk veertig af te leveren bij Simon. En ze blijven doorprinten.



Getest door coronateams



Afgelopen maandag is de bril gelijk getest in de coronateams van Zorgbalans. Het gebruik zorgt voor veel comfort. Ook kun je de bril hergebruiken. Bij elke cliënt gaat er uiteraard een nieuw scherm op en aan het eind van de dienst worden alle schermen ontsmet op het hoofdkantoor van Zorgbalans. Daar is een speciale afgeschermde ruimte gebouwd waar de medewerkers van de coronateams zich kunnen omkleden en douchen. De ruimte is van alle benodigde middelen voorzien. De coronateams hebben eigen auto’s, eigen parkeerplekken en de afgeschermde ruimte is bereikbaar via een eigen trappenhuis en lift. En in die afgeschermde ruimte liggen nu dus ook de speciale 3D spatbrillen voor de collega’s klaar.



Gevoel van veiligheid



Een mondkapje eronder blijft nodig, maar de 3D bril houdt alle spatten tegen. Verpleegkundige Leonieke Veldhuis is één van de collega’s uit het coronateam die de bril gelijk in gebruik heeft genomen en gaat naar cliënten toe die positief getest zijn op het virus. “De cliënten hoesten natuurlijk”, één van de bekendste symptomen van het coronavirus, “dus dit is een fantastische oplossing. Deze 3D spatbrillen geven mij een gevoel van veiligheid”.