Hillenaar lanceert influencer agency Social Friendz

Hillenaar is vooral bekend als aanbieder van out-of-home media. De onderneming vergroot nu haar bereik online met de lancering van Social Friendz. Dit is een full service influencer agency dat zich richt op nano en micro influencers. ,,Deze hebben vaak enorm veel impact ”, zegt manager Jolijt Houweling. ,,Nano en micro influencers bedienen meestal een specifieke doelgroep. Ze worden gevolgd door een trouwe aanhang die waarde hecht aan de posts.” Social Friendz koppelt merken aan relevante influencers. ,,En we coachen influencers bij de ontwikkeling van hun platform.” Het bedrijf is deze week officieel van start gegaan.



Online communicatie is belangrijker dan ooit. ,,En inzet van influencers is daarbij onmisbaar geworden”, zegt Houweling. ,,Dat werkt echter alleen als campagnes zorgvuldig en effectief worden ingezet.” Social Friendz speelt daarbij een belangrijke rol. ,,Ons netwerk is groot en relevant. Alle accounts zijn bovendien nauwkeurig gecheckt.” Dat is belangrijk volgens de manager. ,,Er zijn veel valkuilen bij de inzet van influencer campagnes. Veel accounts hebben volgers ‘gekocht’ en daarmee een veel lager bereik dan wordt gecommuniceerd. Social Friendz checkt dat. Zodat onze adverteerders verzekerd zijn van daadwerkelijke impact.”



Kwaliteit



Social Friendz onderscheidt zich duidelijk van de rest van de markt. ,,Het engagement van de volgers ten opzichte van een influencer staat bij ons hoog in het vaandel. We checken nauwkeurig of het profiel van de volgers past bij de doelgroep van de klant. Op deze manier selecteert Social Friendz een kwalitatieve groep influencers die mogen deelnemen aan de campagne.” Er wordt daarnaast veel aan coaching gedaan. ,,We kennen alle influencers met wie we samenwerken persoonlijk. Voor campagnes schrijven we een duidelijke briefing uit en bewaken de kwaliteit van de content. Daarnaast checken we of de influencers hun verplichtingen op de beoogde manier nakomen. Adverteerders krijgen na afloop een gedetailleerde rapportage die het bereik van de campagne weergeeft.”



Barters



Houweling omschrijft Social Friendz als een ‘full service influencer agency met expertise’. ,,Ons netwerk bestaat uit influencers voor elke doelgroep. Ook adverteerders met een klein budget kunnen bij ons terecht.” Zelfs barter deals zijn mogelijk. ,,Op die manier kunnen campagnes zonder out of pocket kosten worden ingezet. Dat is een unieke constructie.” Adverteerders brengen daarbij producten of diensten in – denk aan tickets bijvoorbeeld – en krijgen in ruil daarvoor een influencer campagne. ,,De tickets bieden wij vervolgens voor eigen rekening en risico aan via onze sites Ticketveiling.nl en Tripper.nl.” De eerste campagnes zijn nu in voorbereiding. ,,Er is heel veel vraag naar deze vorm van marketing.”