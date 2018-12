Online veiling van 190 Classic & Sports Cars Aaldering van start

Brummen, dinsdag 4 december 2018 - In opdracht van Gallery Aaldering organiseert online veilinghuis Classic Car Auctions, in samenwerking met BVA Auctions, de jaarlijkse inruilveiling. Gallery Aaldering staat bekend om zijn grootse collectie klassieke en exclusieve auto’s. Wederom worden er ruim 190 klassieke inruilauto’s uit de opslagloods ter veiling aangeboden. Het complete veilingaanbod kunt u hier vinden: https://www.classiccar-auctions.com/brummen2018/



Veilinginformatie



Voor deze veiling worden nog drie kijkdagen georganiseerd. De eerste kijkdag is op vrijdag 7 december 2018 van 10.00 tot 20.00 uur, de tweede kijkdag is op zaterdag 8 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur en de derde kijkdag is op dinsdag 11 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur. De kijkdagen vinden plaats op de volgende locatie:



Locatie Warehouse



Mercuriusweg 41



6971 GV Brummen



The Netherlands



De veiling is gestart op donderdag 29 november 2018 om 17:00 uur en sluit op woensdag 12 december 2018 om 20:30 uur.



Over Classic Car Auctions



Classic Car Auctions is een online veilinghuis voor het veilen van Classic & Sports cars, Specials en Youngtimers. Classic Car Auctions werkt samen met BVA Auctions, Europees marktleider in online veilingen.