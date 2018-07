Stormloop op verkoelende vesten en koelpetten van INUTEQ

De aanhoudende hitte zorgt in ieder geval bij 1 bedrijf in Nederland voor blije gezichten.



Bij INUTEQ in Deventer vliegen de koelvesten, koelpetjes en koelhanddoeken deze zomer de deur uit. Mede-eigenaar Eric Pellis meldt: “Wij werken werkelijk tegen de klippen op om de grote stroom aan bestellingen en aanvragen te kunnen verwerken”.



INUTEQ is een innovatief Nederlands bedrijf dat verschillende koeltechnologieën & verkoelende kleding ontwikkelt en produceert.



Bijvoorbeeld werknemers die worden blootgesteld aan extreme hitte op de werkplek, lopen een verhoogd gezondheidsrisico; hittestuwing, zweethanden en duizeligheid kan tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer.



Tevens hebben ouderen een lagere warmtetolerantie, wat met deze hoge temperaturen tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Als je ouder wordt, werkt je lichaam niet meer zo effectief. Je hebt minder dorst, je nieren werken minder goed en je lichaam koelt minder makkelijk af met zweten. Hierdoor kun je sneller gaan uitdrogen.



Sporten of andere extreme inspanningen hebben altijd een grote invloed op het lichaam. Je lichaamstemperatuur stijgt, je hartslag verhoogt, het bloed stroomt naar je hoofd en het zweet loopt langs je wangen. Transpiratie probeert je af te koelen, maar dit is niet voldoende als je sport of jezelf inspant in extreme hitte.



INUTEQ heeft tot doel iedereen in de wereld te helpen om hittestressverschijnselen te voorkomen. Hittestress is namelijk een steeds vaker voorkomend probleem. De unieke INUTEQ koelkleding biedt een optimale & urenlange bescherming en comfortabele verkoeling, tijdens sport, werk of recreatieve activiteit.



Ook Team Lotto-NL Jumbo blijft momenteel comfortabel koel in de Tour de France door de producten van INUTEQ.



De voordelen van het dragen van verkoelende kleding;



-Beter thermisch comfort



-Verminderen van zweten / vochtverlies



-Verlaagt het hartritme



-Verlaagt de huid & lichaamstemperatuur



-Verbeterde concentratie



-Verhoging prestatie



-Voorkomt hittestress



-Sneller herstel