Publicatie Zwartboek Verdubbeling Oosterpark op woensdag 30 oktober

Amsterdam, woensdag 23 oktober 2019



Aanbieding Zwartboek aan burgemeester Halsema van Amsterdam, dinsdagavond om 20:30 uur op 29 oktober as. gedurende de Commissievergadering Algemene Zaken in de Stopera alhier.



Tevens wordt het Zwartboek persoonlijk aangeboden c.q. overhandigd aan:



· Wethouder L. Ivens; op woensd. 30 okt. 08:30u, Comm. W&B - Openb. Ruimte

· Rekenkamer tav J. de Ridder; wo.30 okt. 12u op kantoor te A’dam

· Ombudsman A. Zuurmond; op wo. 30 okt. 17u op kantoor te A’dam



Met dit Zwartboek Verdubbeling Oosterpark wordt helder uiteengezet hoe het bestuur van Amsterdam én de lokale politiek gezamenlijk hebben gefaald op vele terreinen. Dit falen geldt met name voor de laatste twee periodes van de voormalige en huidige colleges en gemeenteraden, én van de laatste twee zittende bestuurscommissies van Stadsdeel Oost; Dit alles betreffende vooraf, tijdens en ná de z.g. renovatie van het Oosterpark, met als (misleidende) titel ‘Verdubbeling Oosterpark’.



Ná het lezen (hfdst. 4 ‘Chronologisch Zwartboek’) zal men zich afvragen hoe de gemeenteraad de laatste twee periodes haar controlerende taken naar het College van B&W heeft opgevat.



Gezien specifiek omschreven controversiële elementen in dit Zwartboek heeft het bestuur van de stichting besloten om dit rapport ook persoonlijk aan te bieden aan de Ombudsman Metropool Amsterdam en aan de directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.



Het Zwartboek in gebonden vorm, kan vanaf donderdag 31 oktober besteld worden per mail. De media, politiek, bewoners en andere belangstellenden kunnen het Zwartboek óók digitaal verkrijgen; Dit kan per mail aangevraagd worden: info@hersteloosterpark.nl



NB: In de digitale versie heeft men de mogelijkheid om links aan te klikken die verdere bijzonderheden en details laten zien.