Fit For Free opent negende club in Rotterdam

Op 29 april opent Fit For Free haar negende club in Rotterdam. Met uitzicht op de Maashaven kunnen leden in deze vestiging (adres: Maashaven Zuidzijde 102) werken aan hun sportieve leefstijl. Het behulpzame personeel van Fit For Free helpt ze hier graag mee, zodat ze komen en blijven sporten. Met de speciale openingsactie kunnen geïnteresseerden extra voordelig starten met sporten.



Sporten bij de 95e Fit For Free club van Nederland betekent sporten met een uitzicht. De grote ramen zorgen voor goed zicht op de Maashaven. Daarnaast is de club ruim ingedeeld, waardoor de leden uitgebreid hun work-out kunnen uitvoeren. Voor de openingsdatum kunnen geïnteresseerden updates omtrent de club volgen via de Facebookpagina.



De club biedt diverse sportfaciliteiten. Op de nieuwe cardiotoestellen met ingebouwde tv verbeteren leden ongemerkt hun conditie omdat ze hun favoriete serie kunnen kijken. Werken aan de spieropbouw kan in de twee krachtzones, waar de sporter uit de uitgebreide krachtlijn zelf kan kiezen hoe zwaar het gewicht staat. In de cross-zone en grote FunXtion-zone kunnen leden zelfstandig of in groepsverband functioneel trainen. Tijdens de live groepslessen in de ruime groepsleszaal daagt de gecertificeerde groepsfitnessinstructeur de leden uit hun grenzen te verleggen. In de gezellige social corner kunnen leden napraten over hun training. De medewerkers staan voor de leden klaar om te helpen hun sportieve leefstijl op te bouwen, bijvoorbeeld met het Fit Start introductieprogramma.



Werken bij Fit For Free Rotterdam Maashaven Zuid



Fit For Free Rotterdam Maashaven Zuid wordt een club van Rotterdammers, voor Rotterdammers. Daarom zoekt deze vestiging collega’s die hun mede-Rotterdammers willen helpen met hun sportieve leefstijl in de club. Omdat Fit For Free een heel nieuw team zoekt, bouwen de aanstaande collega’s samen de sfeer vanaf het begin op. Op donderdag 28 februari vindt er een sollicitatie-evenement plaats op club Rotterdam Maashaven Zuid. Aanmelden kan via de website van Fit For Free.



Over Fit For Free



Fit For Free maakt al ruim 10 jaar fitness toegankelijk voor iedereen. Inmiddels zijn er 95 clubs in Nederland, waardoor er vaak een Fit For Free club in de buurt te vinden is. Door de ruime openingstijden sporten leden wanneer het hen het beste uitkomt en altijd op hoogwaardige fitnessapparatuur. Fit For Free vindt het belangrijk dat er in iedere vestiging professionele begeleiding aanwezig is die hun leden op weg helpt en ervoor zorgt dat leden sportroutine ontwikkelen. Naast bovengenoemde service en faciliteiten biedt Fit For Free een uitgebreid pakket aan live groepslessen en gratis mini work-outs.