De Leyhoeve zet belangrijke volgende stap in groeistrategie

Het volledig nieuwe en innovatieve woonconcept voor 55-plussers Woonlandschap de Leyhoeve - met nu al vestigingen in Tilburg en Groningen - heeft gekozen voor de Amerikaanse vastgoedbelegger Heitman als partner voor haar groeidoelstelling.



Het populaire woonconcept heeft in Tilburg al een wachtlijst van enkele honderden potentiële bewoners. De vestiging in Groningen - begin oktober geopend door Minister Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid - is vrijwel vol en is nu ook al gestart met een wachtlijst. De Leyhoeve voorziet in “samen aangenaam oud worden”, samen met je partner, samen met je vrienden. Met gelijkgestemden gezond ouder worden, ook als er zorg nodig is.



Het is de ambitie van De Leyhoeve om de komende jaren in Nederland te groeien naar 10 vestigingen. Om deze groei te realiseren heeft De Leyhoeve het gebouw in Groningen verkocht aan de prestigieuze internationale vastgoedbelegger Heitman - om deze vervolgens terug te huren. De Leyhoeve is ook met Heitman in gesprek over de verwerving van het gebouw in Tilburg.



Conny Westdijk Wilkes, algemeen directeur van De Leyhoeve en Jac van Melick, CEO van aandeelhouder Bonita: “We zijn erg blij met Heitman als vastgoedpartner. Heitman is een zeer gerenommeerde en kwalitatieve vastgoedbelegger. De keuze van Heitman voor De Leyhoeve geeft blijk van het zeer succesvolle woonconcept dat wij hebben ontwikkeld in combinatie met de kwaliteit van onze gebouwen. Door de samenwerking met Heitman kunnen wij ons verder richten op onze kernactiviteit – zorgen dat 55-plussers samen aangenaam oud kunnen worden. Bovendien versterkt het onze financiële positie, waarmee we vol gas verder kunnen met onze groeiplannen”.



Leyhoeve onderzoekt thans een aantal interessante locaties en verwacht op korte termijn al te berichten over de ontwikkeling van het derde en vierde woonlandschap.



Achtergrondinformatie



Uniek en innovatief woonconcept



Het begon allemaal in Tilburg. Geestelijk vader en oprichter Hendrik Roozen vond dat het anders moest en hij heeft zijn beeld vertaald in een uniek en innovatief woonconcept. Een woonconcept waar niet het product maar de beleving centraal staat. Een woonconcept waarbij het gaat om “samen aangenaam oud worden”, samen met je partner, samen met je vrienden. Met gelijkgestemden gezond ouder worden. Ook als er zorg nodig is.



Eerste locatie in Tilburg



In Tilburg werd dit woonconcept voor het eerst vormgegeven. In de prachtige groene omgeving van Tilburg werd Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg gebouwd. Eind 2015 namen de eerste bewoners hun intrek. Deze locatie is zo succesvol dat alle appartementen en zorgsuites bewoond zijn en er een wachtlijst is met enkele honderden geïnteresseerden.



De 55-plusser van vandaag de dag



Volgens mevrouw C. Westdijk Wilkes, Algemeen Directeur van De Leyhoeve Holding B.V.: “De Leyhoeve is bedacht met de 55-plusser voor ogen. Elke fase in het leven heeft een eigen woonwens. Eerst het appartement dat je huurt als je jong bent en waarin je gaat samenwonen met vriend of vriendin. Dan het koop- of huurhuis. En als er kinderen komen een huis met een tuin of een plein om te spelen en een gezellige buurt met sportvelden. De kinderen gaan het huis uit en het hoeft allemaal niet meer zo groot. Minder onderhoud. Meer gemak. Je wilt de deur achter je dicht kunnen trekken om eens een paar weken weg te gaan. Geen gedoe. Je wilt gewoon lekker wonen met leuke gelijkgestemde mensen. Voor een goed gesprek of zomaar een praatje. Samen dingen ondernemen. Lekker eten in een van de restaurants. Sporten, zwemmen, fietsen. Met de optie van zorg binnen handbereik, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Niet per sé in de stad – maar wel dichtbij. Goed aangesloten op het openbaar vervoer zodat de kinderen of vrienden makkelijk langs kunnen komen. Dat is De Leyhoeve.”



Gezelligheid



Samen aangenaam oud worden wil zeggen dat er continu activiteiten worden georganiseerd. Zowel door De Leyhoeve zelf als door de bewoners. Zo krijgt de eenzaamheid geen vat. Enkele voorbeelden zijn: de fietsclub, de bridgeclub, de biljartclub, de Nordic Walking-club, de handwerkclub en cultuurclub. Voor ieder wat wils.



De gezelligheid wordt niet alleen geproefd in het design van het gebouw, maar ook in de benadering van de bewoners en gasten. Met een passie voor gastvrijheid en hospitality verleent Woonlandschap de Leyhoeve haar diensten.



Groei



Het is de ambitie van Woonlandschap de Leyhoeve om de komende jaren te groeien van 2 naar 10 vestigingen verspreid over het hele land.