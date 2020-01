Vondst nep-Picasso blijkt stunt theatergroep en leidt tot Haags drama

De Haagse schrijfster Mira Feticu reisde naar Roemenië omdat daar een gestolen werk van Picasso zou zijn. Dit bleek een publiciteitsstunt te zijn van het theatergezelschap BERLIN voor de voorstelling True Copy. Op dinsdag 11 februari speelt BERLIN de voorstelling in Theater aan het Spui in Den Haag. Bij deze voorstelling hoort dus ook het verhaal van de Haagse Feticu. Het Nationale Theater organiseert samen met Feticu een lezing over haar avontuur in het Roemeense bos op zoek naar de gestolen Picasso, maar ook over schoonheid en valsheid, kunst en werkelijkheid. Mira vertelt haar verhaal in Theater aan het Spui op maandag 10 februari om 20.15 uur. Deze lezing is gratis toegankelijk.



Als een privédetective zoekt Mira Feticu eind 2018 naar de verloren gewaande Tête d’Arlequin van Picasso, een van de zeven kunstwerken die in 2012 door een Roemeense bende uit de Rotterdamse Kunsthal werden gestolen. Aanleiding voor de zoektocht is een anonieme brief die ze ontving, waarin vermeld stond waar de Picasso zich zou bevinden. Ze reist af naar haar geboorteland Roemenië en stort zich vol overgave in het avontuur. Ze werpt een schrijnend nieuw licht op deze nog altijd onopgeloste kunstroof.



Mira's zoektocht naar Tête d’Arlequin eindigt in een ontluistering: de brief bleek een stunt van twee Belgische theatermakers, Yves Degryse en Bart Baele, van het theatergezelschap BERLIN. Deze publiciteitsstunt had grote gevolgen voor het persoonlijke leven van Feticu. Ze raakte haar baan kwijt, moest noodgedwongen haar huis verkopen en verloor goede vrienden.



Feticu legde haar avontuur vast in het boek Picasso’s keerzijde. Op maandag 10 februari om 20.15 uur vertelt Feticu haar verhaal in Theater aan het Spui. Deze lezing is gratis toegankelijk. Op dinsdag 11 februari speelt BERLIN de voorstelling True Copy in Theater aan het Spui. Meer informatie via www.hnt.nl/mira