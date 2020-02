Nederlands Dans Theater steunt strijd tegen spierziekten



Dit dansseizoen steunt Nederlands Dans Theater (NDT) de strijd tegen spierziekten. Op uitnodiging van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance Festival vraagt NDT met het programma Standalone, dat van 28 februari t/m 11 april met 20 voorstellingen te zien is in de Nederlandse theaters, aandacht voor de missie van het Prinses Beatrix Spierfonds.



Dans tegen spierziekten



Zo op het eerste oog lijkt er geen groter contrast mogelijk tussen ‘dans’ en ‘spierziekten’. Maar toch is er één duidelijke overeenkomst: doorzettingsvermogen! Dansers trainen elke dag intensief om hun spieren in topconditie te houden, terwijl mensen met een spierziekte elke dag het uiterste van hun lichaam vragen. Daarom gaan het Prinses Beatrix Spierfonds, Holland Dance Festival en NDT samen de strijd tegen spierziekten aan met ‘dans tegen spierziekten’. Dansen symboliseert de ultieme vrijheid van bewegen – een vrijheid die voor mensen met een spierziekte niet vanzelfsprekend is.



NDT in de strijd tegen spierziekten



Het gezicht van de samenwerking is Nynke Mentink, die dankzij een medicijn voor haar spierziekte – de ziekte van Pompe – goed kan functioneren en zelfs kan dansen, en Toon Lobach, professioneel danser bij NDT 2. Nynke prijst zich gelukkig dat er voor haar spierziekte een medicijn is: “Ik ben dankbaar voor het onderzoek dat naar de ziekte van Pompe is gedaan en dat ik dankzij mijn medicatie niet verder achteruitga. Maar er zijn nog zoveel spierziekten waar geen medicijn voor is. Ik wens dit voor alle mensen met een spierziekte.” Voor Toon zijn spieren cruciaal in zijn beroep als professioneel danser: “Het is ongelofelijk belangrijk voor mij om goed te kunnen bewegen. Dat is mijn baan, mijn leven eigenlijk. Als ik niet kan bewegen is alles weg.” Toon draagt ‘dans tegen spierziekten’ dan ook een warm hart toe: “Het voelt alsof we nu een hoger doel hebben, zodat we deze spierziekten uit de wereld kunnen helpen. Ik wil dat mensen met een spierziekte kunnen voelen wat ik kan voelen elke dag.”



Bekijk ook de promotievideo: https://www.youtube.com/watch?v=L7PJbexnZkg&feature=youtu.be

De NDT 2 voorstelling Standalone viert eigenzinnige makers, met werk van de choreografen Johan Inger (wereldpremière), Ohad Naharin (Black Milk en George & Zalman) en huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot (Postscript). Standalone gaat op 28 februari 2020 in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag en is in totaal 20 keer te zien in theaters door het hele land. Bij elke voorstelling vraag NDT aandacht voor de missie en doelstellingen van het Prinses Beatrix Spierfonds. Kijk voor tickets voor de voorstelling en voor meer informatie over deze samenwerking op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/ndt