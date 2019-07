Stadswarmtepomp zonder buitenunit is de oplossing voor geluidsoverlast

De innovatieve stadswarmtepomp van het Nederlandse bedrijf Enzavu heeft geen buitendeel, hiermee brengt dit bedrijf de oplossing: geen geluidsoverlast buiten maar wel de geliefde duurzame oplossing voor verwarming en het leveren van voldoende warm douchewater.



De stadswarmtepomp (type Nav5a-i) is sinds begin van dit jaar verkrijgbaar en is nu al zeer populair in Nederland. Door de aankondiging in het klimaatakkoord van de in de toekomst stijgende gasprijzen zijn warmtepompen geliefd om haar energiezuinige prestaties, minder populair zijn ze om het geluidsoverlast van de buitendelen. Dit is begrijpelijk, want voor het dichtbevolkte Nederland is dit zeer onwenselijk.



Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft haar verantwoordelijkheid genomen en een wetsvoorstel naar de tweede kamer gestuurd voor regelgeving ten aanzien van dit probleem. Op basis van dit wetsvoorstel mogen buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s straks niet meer dan 40 dB geluid produceren.



Geen toekomst voor warmtepompen met buitenopstelling



Vanuit de installatiewereld werd op het wetsvoorstel van de minister gereageerd dat deze nieuwe regelgeving een groot probleem gaat worden. De meeste warmtepompen die op dit moment geïnstalleerd worden voldoen immers niet aan deze nieuw gestelde eisen (de Nav5a-i doet dit wel!).



Op de internationale vakbeurs ISH in Duitsland zei een van de sprekers, een bestuurslid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA); “de warmtepomp met een buitenunit heeft voor een belangrijk deel op de Nederlandse markt geen toekomst heeft. In dicht bebouwde gebieden, zit niemand op een deze herrie kast te wachten. Ook Diederik Samson denkt dat de huidige warmtepomp met buitenunit het niet gaat redden. Dat zei hij tijdens een congres in Ede afgelopen juni. Volgens hem moeten warmtepompen stiller, kleiner en efficienter worden. Hij noemde de geluidsproductie een groot probleem. “Ze komen tenslotte allemaal uit Azië. Daar maakt niemand zich zorgen om de herrie. Dat is anders in Nederland”



Geluidsniveau terug te brengen tot bijna 0 db(A) is wel mogelijk!



De Nav5a-i van Enzavu produceert standaard slechts 38 db(A) binnen, bij plaatsing in een aparte ruimte zoals een washok of zolder zijn er geen extra geluidstechnische aanpassingen nodig. Volgens Jack de Mooij van Enzavu is de stadswarmtepomp van zichzelf al zeer stil, vergelijkbaar met het geluid van een stille vaatwasser. Het is mogelijk dat de gebruiker het geluidsniveau nog verder omlaag brengt door de warmtepomp volledig te omkasten met geluiddempend materiaal, ook de lucht aan en afvoer slangen kunnen in deze omkasting geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk het geluidsniveau terug te brengen tot bijna 0 db.



Enzavu is de eerste leverancier met een 100% binnen opstelling die volledig op buitenlucht werkt. De warmtepomp wordt, zoals een CV ketel, volledig binnen opgesteld zonder aanwezigheid van een buitenunit. Hierdoor wordt geluidsoverlast bij omwonenden voorkomen. De techniek, dus ook de compressor, zit in het binnendeel verwerkt. De Nav5a-i is dus de oplossing voor woningen waarbij de plaatsing van een buitenunit om geluidstechnische of esthetische reden niet haalbaar is. De lucht aan en afvoer vindt plaats door middel van twee doorvoeren in het dak of door de gevel. Voor grotere appartementen complexen bestaat de mogelijkheid om de lucht aan en afvoer centraal door een schacht plaats te laten vinden. In veel gevallen verdient kostentechnisch gezien de individuele opwekking van de NAV5A-1 de voorkeur boven de centrale opwekking door 1 centrale warmtepomp. Elk appartement krijgt op deze wijze zijn eigen installatie.







Zowel hybride als 100% gasloos inzetbaar



"De stadswarmtepomp is geschikt als hybride oplossing maar kan bij vele woningen ook prima toegepast worden als 100% gasloze oplossing", zegt Jack de Mooij van Enzavu. "Onze warmtepomp kan in combinatie met de speciaal ontwikkelde hydromodule op een compacte manier de volledige voorziening voor verwarming en tapwater afdekken. De stroom van eventueel aanwezige zonnepanelen kan hiervoor gebruikt worden." Ook prijstechnisch is deze warmtepomp met hydromodule zeer aantrekkelijk, met een energiebespaarlening is de aanschaf slechts vanaf € 44,49 per maand. Deze lening in combinatie met de in het klimaatakkoord opgenomen lastenverschuiving van stroom naar gas moet mensen een financiële prikkel geven om te investeren in zuinigere verwarming door middel van warmtepompen.



Installatietijd van 4 uur geeft oplossing voor gebrek aan mankracht



Voor 2020 moeten volgens het klimaatakkoord 100 duizend huizen van het gas af, daarna moet dit versneld worden naar 200 duizend per jaar. Uiteindelijk moeten volgens Klimaatberaad voorzitter Ed Nijpels duizenden huizen per jaar aardgasvrij gemaakt worden. Het huidige tempo is op basis van de meest actuele cijfers (mei 2019), 57 huizen per dag. Dit lage aantal komt mede door het gebrek aan mankracht.



Doordat de Nav5A-i inclusief hydromodule als een compacte plug and play installatie wordt aangeleverd, bedraagt de installatietijd, zonder stek handelingen, gemiddeld slechts 1 dag. In seriematige bouw bedraagt de de installatietijd slechts 4 uur, hierdoor kan er bij grotere projecten echt stappen gemaakt worden in de verduurzaming.



De warmtepomp van Enzavu is een lucht-water warmtepomp. Deze onttrekt zijn energie aan de buitenlucht. Hiervoor zijn slechts twee luchtaansluitingen door het dak of de gevel nodig. De energie wordt vervolgens afgegeven aan een verwarmingssysteem binnen (water). De warmtepomp maakt gebruik van de laatste stand van techniek zoals Digital Inverter- en EXV technologie, EC ventilatoren en een geavanceerde digitale regeling. De verwarmingscapaciteit in combinatie met de hydromodule is 6.1 kW en geeft de mogelijkheid om 40 minuten achter elkaar te douchen (circa 300 liter). Mocht dit vermogen van 6.1 kW voor een woning niet toereikend zijn dan bestaat ook de mogelijkheid om de warmtepomp in cascade te plaatsen en hiermee het vermogen te verhogen.



