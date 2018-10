Radicale koerswijziging bezorgt vertaalbureau vertaalkabaal! succes

Tot vorig jaar was vertaalkabaal! vooral leverancier van grote vertaalbureaus, dat ingezet werd om pieken in de vraag op te vangen. Sinds 2017 echter levert het in Amsterdam gevestigde vertaalbureau uitsluitend rechtstreeks aan het bedrijfsleven. Deze radicale stap heeft bijzonder goed uitgepakt: in de eerste drie kwartalen van 2018 groeide de omzet van het 35 talen leverende bedrijf met 61%. Snelle levering, voortkomend uit haar achtergrond, vormt de basis voor de enthousiaste ontvangst in het bedrijfsleven.



Frank Nieuwenhuizen, directeur: ‘Snelheid is niet vanzelfsprekend in de vertaalwereld. De nadruk ligt doorgaans vooral op kwaliteit. Kwaliteit staat ook bij ons absoluut bovenaan, laat ik daar helder in zijn. Maar onze vertalingen worden doorgaans een stuk sneller geleverd dan bedrijven gewend zijn.’ Dit is de katalysator voor het succes van de onderneming gebleken.



Waarom kan vertaalkabaal! professioneel vertaalwerk in 35 talen sneller leveren? 'Dankzij onze achtergrond zijn onze processen niet alleen geoptimaliseerd voor kwaliteit, maar ook voor snelle levering. Als leverancier van de grote bureaus was dit noodzaak. Onze klanten spraken immers eerst een levertijd af met hun eindafnemers en pas daarna kregen wij de opdracht: de deadline was dus automatisch krap. Om er zeker van te zijn dat onze klant op tijd aan hun eindafnemer kon leveren hadden wij de vertalingen bovendien ruim vóór die deadline klaar. Een latere start en een vroegere levering zijn dus altijd al onderdeel van onze modus geweest. Daar plukken onze klanten de vruchten van.' aldus Nieuwenhuizen.



Maar als vertaalkabaal! dit kan, moet een ander vertaalbureau dat toch ook kunnen? ‘Nou, je moet daarbij niet vergeten dat bedrijven een vertaalbureau inschakelen om hun expertise en dat bedrijven blij zijn als ze een goed bureau hebben gevonden, want er is veel kaf onder het koren. Als die expert dan zegt: sneller leveren gaat ten koste van de kwaliteit, dan stellen de meeste bedrijven hun plannen bij. Een vertaalbureau zal er dus niet zo snel een klant om verliezen en het kost een bureau tijd en geld om de processen op snelheid in te richten. Maar de klant is er natuurlijk niet blij mee want wachten kost vaak een boel geld. Als dat bedrijf vervolgens vanuit haar netwerk een bureau aangeraden krijgt dat diezelfde hoge kwaliteit levert, maar dan een stuk sneller, is de switch zo gemaakt.’ stelt Nieuwenhuizen.



Lang niet alle klanten van vertaalkabaal! hebben snel vertalingen nodig. Maar juist als ze een keer wel met spoed te maken hebben willen ze niet op zoek hoeven naar een ander bureau, of hun plannen noodgedwongen moeten bijstellen.



Het lijkt er op dat vertaalkabaal! een gevoelige snaar heeft geraakt. ‘De vertaalwereld laat zich intern vaak laatdunkend uit over klanten die een verkeerde inschatting maken van de benodigde tijd voor vertaalwerk. Maar je kunt ook stellen: de huidige marktomstandigheden dwingen dynamische bedrijven snel te schakelen. Dan wil je geen vertaalpartner die sneert, maar één die faciliteert.' stelt Nieuwenhuizen.



Dit jaar groeit vertaalkabaal! sneller dan ooit. Nieuwenhuizen: 'Onze omzet is in de eerste 3 kwartalen met 61% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nu al is dit omzetmatig ons beste jaar in ons 7-jarige bestaan. En dan bedoel ik met kop en schouders het beste.'



vertaalkabaal! is een full-service vertaalbureau dat 200 professionele linguïsten inzet om vertalingen in 35 talen te leveren. Gevestigd in Amsterdam, bedient vertaalkabaal! hoofdzakelijk Nederlandse maar inmiddels ook een groeiend aantal buitenlandse bedrijven en organisaties.