Around the World thema 2018 van Flower Parade Rijnsburg

Steden , landen, streken, uitgebeeld op de praalwagens van Flower Parade Rijnsburg. Het thema is dan ook niet voor niets: ´Around The World´. Een thema waar ontwerpers en arrangeurs mee uit de voeten kunnen. Toparrangeurs afkomstig uit heel Nederland gaan aan de slag met ruim 250.000 bloemen en planten en tonen hun mooiste en nieuwste creaties. Dat maakt Flower Parade Rijnsburg bijzonder. De Rijnsburgse parade is trendsetter op het gebied van bloemsierkunst.



Op zaterdag 11 augustus a.s. rijdt de fleurige parade door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Flower Parade Rijnsburg presenteert zich voor de 73e keer. Met twaalf praalwagens, twee muziekwagens, dertig andere met bloemen versierde voertuigen is deze parade een van de mooiste in Nederland. De honderden muzikanten en figuranten maken van Flower Parade Rijnsburg tot een rijdend theater.



Tip: bezoek op vrijdag 10 augustus de gratis toegankelijke Flower Parade Show in Bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg. Vanaf 19.00 uur is er een sfeervolle avond vol muziek en bloemen. Hier kun je op je gemak alle wagens bekijken en fotograferen. Op zondag 12 augustus zijn de praalwagens de hele dag nog te bewonderen op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.



Voor route en tijden kijk op: http://www.rijnsburgscorso.nl/



vrijdagavond 10 augustus: in Bloemenveiling Royal FloraHolland Rijnsburg de ´Flower Parade Show´



zaterdag 11 augustus: de parade rijdt vanaf 13.00 uur door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk



zondag 12 augustus: de praalwagens staan op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk