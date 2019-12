Arcona Property Fund N.V. rondt acquisitie Boyana Residence af

Arcona Property Fund N.V. heeft de overname van het project Boyana Residence (Boyana) van Secure Property Development & Investment (SPDI) afgerond. De taxatiewaarde van het onroerend goed van Boyana bedraagt € 8.181.000. Arcona Property Fund financiert de acquisitie met de uitgifte van 315.591 nieuwe aandelen en 77.201 warrants. Verder wordt een verkoperslening van € 750.000 overgenomen. Door de acquisitie daalt de loan-to-value van het fonds van 50,6% naar 49,8%.







Het project in de chique woonwijk Boyana, acht kilometer ten zuiden van het centrum van Sofia, heeft een bancaire financiering van € 3,25 miljoen van Alpha Bank. Het project bestaat uit een appartementencomplex met 67 appartementen en 16.740 m² ontwikkelingsgronden. Van de 67 appartementen zijn reeds 34 appartementen verkocht. De 33 resterende appartementen zullen na een beperkte renovatie verkocht worden. Op de ontwikkelingsgronden kunnen nog 174 appartementen ontwikkeld worden.



Na de overname van Boyana en de levering van de aandelen zien de fondsratios van Arcona Property Fund er als volgt uit:



· Fondsvermogen: € 108,2 miljoen.



· Eigen vermogen: € 49,2 miljoen.



· Aantal uitstaande gewone aandelen Arcona Property Fund: 3.748.683.



· Intrinsieke waarde (EPRA-NNNAV) per aandeel Arcona Property Fund: € 13,19.



De warrants geven recht op 77.201 aandelen in Arcona Property Fund. Zoals in het persbericht van 7 augustus 2019 is aangegeven, kunnen de warrants worden omgezet in aandelen Arcona Property Fund als de aandelenkoers van Arcona Property Fund voor 1 november 2024 een koersniveau van € 8,10 bereikt, of eerder indien een prospectus inzake de aandelen en/of de warrants wordt gepubliceerd.



De aandelen Arcona Property Fund worden niet geleverd aan SPDI, maar aan een escrow agent, Stichting Boyana. Stichting Boyana houdt de aandelen onder zich totdat Arcona Property Fund overeenstemming met Alpha Bank heeft bereikt over de verlenging van de inmiddels opgezegde lening. Indien geen overeenstemming met de bank bereikt wordt, zal Stichting Boyana de aandelen terugleveren aan Arcona Property Fund. Indien overeenstemming bereikt wordt, worden de aandelen geleverd aan SPDI.