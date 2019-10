Unification Church: “Gezin 'Ruinerwold' niet met ons verbonden"

Reactie van Wim Koetsier, woordvoerder namens Familie Federatie voor Weredvrede en Unificatie (FWU), ook wel 'Unification Church' genoemd:



"Wij zijn diep verontrust sinds wij vernomen dat een gezin in onmenselijke omstandigheden op een boerderij werd gevonden in Nederland. We kunnen bevestigen dat één van de betrokkenen, de heer Gerrit Jan van D. midden de jaren tachtig korte tijd lid was van onze beweging. Gerrit verliet de beweging in 1987 en voor zover we weten, begon hij zijn eigen groep. Verder hebben wij geen informatie over de andere betrokkene.



Onze beweging staat voor drie idealen: familie, vrede en eenwording. We zijn dankbaar dat de zes mensen die in deze tragedie betrokken zijn, zich nu onder de hoede bevinden van de lokale autoriteiten en bidden dat ze in staat zullen zijn om te herstellen van de ondergane beproevingen met tijd en professionele hulp."