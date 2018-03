Meer dan 1,2 miljoen mensen roepen EU op de ivoorhandel te verbieden

Vandaag overhandigen het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en de wereldwijde campagnebeweging Avaaz meer dan 1,2 miljoen handtekeningen aan Karmenu Vella, Eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij en roepen de Europese Commissie op een algeheel verbod in te stellen voor de handel in olifantenivoor.



Elk jaar worden in Afrika meer dan 20.000 olifanten gedood en de populatie is gedaald tot een absoluut dieptepunt. (1) Met bijna 200.000 handtekeningen verzameld door het IFAW en meer dan een miljoen door Avaaz werken beide organisaties samen om een krachtige boodschap van hun EU en andere supporters over te brengen aan de Europese Commissie, waarin wordt opgeroepen tot het nemen van dringende maatregelen om olifanten voor uitsterven te behoeden.



De EU herziet momenteel haar beleid inzake ivoor. Als onderdeel van hun campagnes willen het IFAW en Avaaz dat burgers in Europa en de rest van de wereld, die oproepen om een einde te maken aan de ivoorhandel in de EU, worden gehoord. Uit peilingen blijkt dat 65% van de EU-burgers wil dat de handel stopt. Wetshandhavers melden dat de illegale ivoormarkt steeds meer het terrein wordt van de georganiseerde misdaad. In feite zijn de smokkelaars van ivoor vaak dezelfde mensen die zich bezighouden met drugssmokkel en illegale wapenhandel. (2) "Stroperij voor ivoor vormt de belangrijkste directe bedreiging voor het overleven van olifanten in het wild. De handel in ivoor is een mondiaal probleem. Wereldwijd is de EU een van de grootste exporteurs van ivoor. Antiek bewerkt ivoor wordt in enorme hoeveelheden van EU-landen naar Azië geëxporteerd. Deze handel in ivoren beelden en armbanden voedt de vraag in Azië, wat ervoor zorgt dat er meer olifanten in het wild worden gedood", zegt Staci McLennan, EU-kantoordirecteur bij het IFAW.



Er is een groeiend momentum voor het verbieden van ivoorhandel om stropers te bestrijden en illegale handel in wilde dieren te stoppen. In 2016 hebben de Verenigde Staten voorschriften aangenomen om de meeste import en export van ivoorproducten een halt toe te roepen. Frankrijk heeft een verbod met bepaalde vrijstellingen ingevoerd. Sinds dit jaar is de markt voor ivoor in China gesloten. Hong Kong heeft aangegeven hetzelfde te zullen doen en het Verenigd Koninkrijk is op weg naar een alomvattend verbod met enkele vrijstellingen in aanloop naar de Conferentie over Illegale Handel in Wilde Dieren, later dit jaar in Londen.



Vorige week sloten 32 Afrikaanse landen en drie presidenten zich aan bij de oproep tot actie en tekenden de Avaaz-petitie om de ivoorhandel in de EU te sluiten. "Europa moet kiezen tussen ivoor of olifanten", zegt Bert Wander, campagnedirecteur bij Avaaz. "Over de hele wereld sluiten de ivoormarkten en overal vragen mensen, gesteund door tientallen landen, om een verbod op de massale ivoorhandel in Europa om olifanten te helpen redden. De vraag is of Commissaris Vella naar hen luistert, of alleen meer excuses gaat verzinnen?"



Eerder in maart hebben 21 technologie-, e-commerce- en sociale-mediabedrijven in samenwerking met het WWF, het IFAW en TRAFFIC zich aangesloten bij de allereerste wereldwijde coalitie om de online handel in wilde dieren te stoppen. Als lid van deze coalitie beloven technologiebedrijven samen te werken om de handel in wilde dieren op verschillende platforms tegen 2020 met 80% te verminderen. Daarnaast publiceert het IFAW binnenkort een nieuw onderzoeksrapport over de omvang en aard van de handel in beschermde levende dieren en hun lichaamsdelen via online marktplaatsen en sociale mediaplatforms in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. "Antiek bewerkt ivoor wordt momenteel openlijk online en offline verkocht in Europese landen. Dit maakt het relatief gemakkelijk voor criminelen om illegaal ivoor van gestroopte olifanten te witwassen, omdat vers ivoor niet te onderscheiden is van antiek ivoor zonder gedetailleerde en dure DNA-analyse. Leiderschap van de EU is van cruciaal belang voor het voortbestaan van olifanten. Er is geen andere weg voor de EU dan China en het Verenigd Koninkrijk te volgen en de rol van de EU in de stroperijepidemie te beëindigen", zegt Rikkert Reijnen, programmadirecteur Wildlife Crime bij het IFAW.



Ondertussen zal Avaaz de resultaten publiceren van een onderzoek naar illegaal ivoor dat openlijk in Europa wordt verhandeld. De eerste resultaten van het onderzoek, waarbij ivoor legaal gekocht in heel Europa is gedateerd door middel van koolstofdatering, tonen aan dat men modern ivoor illegaal laat doorgaan voor antiek. De volledige resultaten worden in juni verwacht.



Een krachtig standpunt van de EU ten aanzien van deze kwestie is van essentieel belang om het grootste levende landzoogdier een redelijk vooruitzicht op overleving te geven. Als de belangrijkste donor voor de instandhouding van de biodiversiteit speelt de EU een sleutelrol om Afrikaanse landen te ondersteunen bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad en corruptie en om de vraag van de consument naar ivoor tegen te gaan. Het IFAW, Avaaz en meer dan 1,2 miljoen burgers hopen deze zomer van de Europese Commissie meer te horen over de tussentijdse evaluatie van het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en over stevige vervolgstappen om ivoorhandel in de Europese Unie aan te pakken.



Over het IFAW

Het IFAW, opgericht in 1969, is een wereldwijde non-profit organisatie die dieren en de leefgebieden waar ze thuis horen beschermt. Met kantoren in 15 landen en projecten in meer dan 40 landen redden en rehabiliteren we dieren en brengen ze terug naar veilige natuurgebieden over de hele wereld. In samenwerking met zowel overheden als lokale gemeenschappen, pionieren onze ervaren campaigners, juridische en politieke experts en internationaal gerenommeerde wetenschappers duurzame oplossingen voor enkele van de meest urgente dierenwelzijns- en natuurbehoudsproblemen van onze tijd.



Over Avaaz

Avaaz is een wereldwijde campagnebeweging met 46 miljoen leden die ervoor zorgt dat de opvattingen en waarden van de wereldbevolking van invloed zijn op de wereldwijde besluitvorming. ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in vele talen). Ons team is verspreid over 19 landen op 5 continenten en is actief in 16 talen. Lees hier meer over enkele van de nieuwste campagnes van Avaaz, of volg ons op Facebook of Twitter.