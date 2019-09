Eerste Nederlandse puzzels ooit in The New York Times

Als eerste Nederlander is Peter Ritmeester erin geslaagd zijn puzzels gepubliceerd te krijgen in The New York Times. Ritmeester, in Nederland bekend van zijn dagelijkse Hyper Sudoku in NRC Handelsblad, heeft hiertoe een nieuwe variant ontwikkeld: Sixy Sudoku. De Amerikanen vinden deze variant zo leuk dat ze hem ten minste veertien zondagen publiceren.



Is een gewone sudoku 9x9, de Sixy Sudoku is 6x6. Hierdoor is er veel minder noeste arbeid nodig en is een Sixy sneller opgelost. Maar door een extra toevoeging vereist de Sixy juist wel meer logisch nadenken dan een 9x9 sudoku.



Boeken met Sixy Sudoku zijn nu ook in Nederland verkrijgbaar via https://www.pzzl.com. Elk boek wordt pas geproduceerd na order, hetgeen veel papier scheelt. Ze zijn daarom niet in de winkel verkrijgbaar. Via https://www.pzzl.com is ook een gratis app met 500 Sixy's te downloaden.



Aanvullende informatie:

Peter Ritmeester maakt alle soorten puzzels voor media in binnen- en buitenland. Tevens verschenen er ruim 350 boeken van zijn hand. Er werden in de VS alleen al ruim 10 miljoen boeken met zijn puzzels verkocht. Naast zijn werk voor NRC Handelsblad verzorgt hij ondermeer al ruim tien jaar een dagelijkse puzzel in The International New York Times.



Zie de bijlage voor gratis publiceerbare voorbeelden van Sixy Sudoku (eenvoudig, gemiddeld, moeilijk).