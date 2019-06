Liander: elektriciteitsnet Flevopolder aan grens capaciteit

Liander gaat in de Flevopolder investeren in een aantal verdeelstations en daarnaast een aantal slimme oplossingen toepassen. Door de snelgroeiende vraag naar transport van elektriciteit, met name door de komst van veel wind- en zonne-energie, bereikt het net in de Flevopolder de grenzen van zijn capaciteit en zijn maatregelen nodig om meer ruimte op het net te creëren.



Door de groei van elektriciteit opgewekt door zonneparken en windmolens, is op een aantal plekken in de Flevopolder de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Nieuwe partijen die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet om elektriciteit te leveren krijgen daardoor mogelijk te maken met transportbeperkingen. Liander is momenteel met alle betrokken partijen in overleg om per locatie te kijken waar nog ruimte is.



Knelpunten in het elektriciteitsnet



Op bepaalde locaties in de Flevopolder is er niet voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren. Hierdoor is het nodig om een tijdelijke (gedeeltelijke) transportbeperking op te leggen voor bestaande en nieuwe klanten die meer duurzame energie willen opwekken. Een transportbeperking houdt in dat de klant wel een aansluiting heeft, maar dat het tijdelijk niet mogelijk is om de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.



Structurele uitbreidingen van het net



Tegelijkertijd neemt Liander een aantal maatregelen om de capaciteit op het net te vergroten. Op twee plaatsen wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. In Dronten en Lelystad worden de elektriciteitsverdeelstations uitgebreid. Hiermee ontstaat in die gebieden vanaf 2023 extra capaciteit op het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt in Zeewolde gekeken of de windmolens die momenteel worden vervangen, rechtstreeks kunnen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarmee ontstaat er vanaf 2022 ruimte om zonne-energie aan te sluiten.



Slimme oplossingen voor korte termijn



De uitbreiding van infrastructuur kost veel tijd, onder meer vanwege de voorbereidingen, procedures en de beperkte hoeveelheid technici om het werk uit te voeren. Daarom kijkt Liander voor de korte termijn ook naar verschillende slimme oplossingen, waarbij het bestaande net slimmer wordt benut.



Inzetten van reservecapaciteit elektriciteitsnet



Een eerste oplossing die momenteel wordt uitgewerkt is de mogelijkheid om de reservecapaciteit (‘vluchtstrook’) van het elektriciteitsnet te gebruiken. In het energiesysteem worden altijd extra kabels gelegd zodat de energievoorziening niet (lang) wordt onderbroken bij een storing of werkzaamheden. Om deze reserve capaciteit in te kunnen zetten, moet de wet- en regelgeving worden aangepast.



Unieke proef met opwekcontainer in Almere



In Flevoland start daarnaast een bijzondere proef met een zogenaamde opwekcontainer, die het mogelijk maakt om snel te bouwen en nieuwe zonneweides aan te sluiten met een enkelvoudige aansluiting op de reservecapaciteit. Als deze proef slaagt zou dit voor andere zonneparken een goede oplossing kunnen bieden.



Zonneweides op afstand besturen



Een derde slimme oplossing is de mogelijkheid om zonneweides of windparken op afstand uit te zetten of terug te regelen als het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Klanten krijgen hier dan een vergoeding voor. Liander is met een aantal partijen hierover in gesprek.



Hausse aan plannen



De snelle vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet speelt niet alleen in de Flevopolder. Op meer plaatsen in de verzorgingsgebieden van Liander is er grote vraag naar een aansluiting op het net, voorbeelden hiervan zijn de hausse aan plannen voor zonneweides, datacenters, laadstations voor elektrisch openbaar vervoer en de snelle groei van bedrijven. De netbeheerder roept initiatiefnemers op om zo vroeg mogelijk met Liander in gesprek te gaan over toekomstige plannen, zodat er zo tijdig mogelijk kan worden geanticipeerd op de plannen.