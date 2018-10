Medewerkers MST stropen de mouwen op voor de griepprik

In ziekenhuis MST stropen medewerkers van 29 oktober tot 9 november de mouwen op om zich tegen griep te laten inenten. Het doel is om zoveel mogelijk MST’ers in te enten, zodat kwetsbare patiënten beter zijn beschermd. Ook is het van belang dat het personeel zelf geen griep krijgt.



Het zal velen bekend zijn: bepaalde risicogroepen worden door hun huisarts opgeroepen om de griepprik te halen. Daarmee wapen je je namelijk tegen het gevaarlijke influenzavirus. En als je dan toch met griep besmet wordt, is het verloop van de ziekte milder en de kans op complicaties veel kleiner.



De griepprik: niet alleen voor jezelf



Ziekenhuispersoneel kan helpen om kwetsbare patiënten tegen griep te beschermen: door zich te laten inenten helpen MST’ers te voorkomen dat het virus op kwetsbare patiënten wordt overgebracht. MST stelt het griepvaccin gratis en laagdrempelig ter beschikking aan de eigen medewerkers. Op meerdere plekken in het ziekenhuis staan twee weken lang prikteams klaar om vlot en gemakkelijk de griepprik te geven aan hun collega’s. Zij gaan zelfs met de vaccins langs de afdelingen, zodat niemand overgeslagen hoeft te worden.



Geen herhaling vorige griepgolf



Iedereen herinnert zich nog wel de griepgolf van de vorige winter. Het was enorm druk in de ziekenhuizen, dat hebben we ook in MST gemerkt. Veel kwetsbare grieppatiënten werden naar de spoedeisende hulp gebracht en veel meer patiënten dan normaal moesten in isolatie worden verpleegd. Toen ook artsen en verpleegkundigen griep kregen, kwam de continuïteit van zorg echt onder druk te staan. Wij willen herhaling natuurlijk proberen te voorkomen.



Vaccinatiegraad



MST’ers kunnen zich tussen 29 oktober en 9 november onder werktijd weer laten prikken door collega’s. Op deze manier realiseerde MST een vaccinatiegraad onder personeel van 29 procent in 2017. In 2016 was dit 25 procent, het jaar daarvoor 20%. Dit was in vergelijking met andere ziekenhuizen al hoog, en MST wil dat percentage ieder jaar graag verder omhoog brengen, in het belang van de patiënt.



Op de foto: De oudste verpleegkundige van MST geeft het goede voorbeeld en laat zich als eerste prikken tegen de griep.