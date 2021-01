TV lift, televisie uit het zicht

Vroeger hadden we grote televisies in de woonkamer staan, die vaak op een tv meubel stonden. Niet alleen het tv-meubel nam veel ruimte in beslag, maar ook de tv zelf. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een flatscreen in huis, waardoor het veel makkelijker is geworden om de televisie op te hangen. Dit heeft niet alleen als voordeel dat het ruimtebesparend werkt, het staat ook vaak nog eens veel mooier in het interieur. Een tv ophangen doe je met behulp van een tv beugel. Er zijn veel verschillende soorten beugels, zo heb je een tv beugel voor aan de muur, voor op het plafond of voor aan een object zoals een kast of bureau. Naast een vaste tv beugel aan de muur, zijn er ook draaibare of kantelbar tv beugels. Bij een vaste muurbeugel kun je naderhand de tv niet kantelen of draaien, je hangt de tv recht aan de muur. Bij een draaibare tv meubel kun je de tv draaien, vaak tot een hoek van 180 graden. Met een kantelbare tv meubel kun je de televisie naar voren of naar achter kantelen. Maar de meest luxueuze variant is de tv lift.



Elegante oplossing



Steeds meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om de woon- of slaapkamer zo in te richten dat de tv geen bepalend onderdeel meer is. De televisie wordt vaak zo veel mogelijk uit het zicht geplaatst. Hierdoor is er meer ruimte voor andere meubels of kunst aan de muur die meer sfeer aan de ruimte geven. Door het gebruik van een tv lift kun je de televisie nog makkelijker uit het zicht plaatsen. Met één druk op de afstandsbediening schuift de televisie omhoog en kun je genieten van je favoriete programma of serie. Ben je klaar met televisiekijken? Dan verdwijnt de televisie bij het uitzetten ervan en is alles, inclusief de kabels, uit het zicht verdwenen. Er zijn elektrische tv liften die je kunt wegwerken in een kast, maar er is ook een variant die je kunt inbouwen in bijvoorbeeld het voeteneinde van je bed.



Voordelen van een tv lift



Het gebruik van een elektrische tv lift heeft een aantal prettige voordelen. Zo maakt het dus ruimte vrij in de woonkamer of slaapkamer waardoor je meer flexibiliteit hebt in de inrichting van de ruimte. De tv liften van beugelknaller.nl zijn van hoge kwaliteit en werken altijd soepel en stil, met een geraffineerde hightech waar je snel aan went. Je kunt de tv lift perfect integreren met verschillende tafels, kasten, voeteneind of bureaus in iedere ruimte van het huis. Het is dus goed mogelijk om bijna overal een elektrische tv lift te plaatsen. Verder is er ook een groot veiligheidsvoordeel bij de aanschaf van een tv lift. Met name in huizen met kinderen of dieren is er altijd een risico dat de tv kan omvallen. Dit kleine ongeluk kan grote gevolgen hebben. En dan hebben we het niet alleen over de vernietiging van een dure flatscreen maar meer over het ongevallenrisico dat kleine kinderen lopen. En als laatste is een groot voordeel dat je van alle lelijke kabels verlost bent. De tv lift zorgt ervoor dat alle kabels uit het zich verdwenen zijn.