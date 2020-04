Save the Children lanceert grootste donatieoproep ooit tegen corona

Save the Children lanceert grootste donatieoproep ooit om kinderen tegen corona te beschermen



Save the Children waarschuwt dat de coronapandemie een grote bedreiging vormt voor de gezondheid en het onderwijs van miljoenen kinderen in vluchtelingenkampen en in de armste landen ter wereld. De hulporganisatie wil wereldwijd 100 miljoen dollar ophalen voor een spoedoperatie, waarmee miljoenen kinderen en hun families gered moeten worden.



Kinderen in armste landen



Sinds het begin van de uitbraak, zet Save the Children zich in voor getroffen families in landen als China, de VS, Italië, Spanje, maar ook in Nederland. Nu er ook in de armste landen steeds meer besmettingen zijn, dringt de tijd om in actie te komen. Verwacht wordt dat er deze week in heel Afrika rond de 10.000 nieuwe corona-gevallen zullen zijn. Als er niet snel wordt gehandeld, kan dit leiden tot het overlijden van 3 miljoen mensen.



Pim Kraan, directeur van Save the Children



“De pandemie verspreidt zich nu over de armste landen van de wereld, waardoor kwetsbare gezondheidssystemen verder worden verlamd. De pandemie zal veel kinderen zonder verzorgers achterlaten, het onderwijs langdurig stilleggen en hun veiligheid in gevaar brengen. We hebben maar een paar weken de tijd om snel actie te ondernemen, dat zal bepalend zijn voor hoeveel levens we kunnen redden. ”



Petitie voor kinderen in vluchtelingenkampen



Miljoenen kinderen groeien op in overvolle vluchtelingenkampen. De omstandigheden in de kampen in bijvoorbeeld Syrië, Bangladesh, Oeganda, Colombia en op de Balkan, zijn zwaar. Mensen leven dicht op elkaar, er zijn te weinig toiletten en watervoorzieningen en de medische zorg is gebrekkig. Het is onmogelijk om de maatregelen die wij in Nederland kennen toe te passen in kampen, om zo de verspreiding van corona te stoppen. Bij het sluiten van scholen, zijn er weinig middelen om kinderen alternatief onderwijs aan te bieden. Save the Children roept minister Kaag op om deze kinderen extra te beschermen. Via een petitie kunnen alle Nederlanders die zich bij dit onderwerp betrokken voelen reageren: https://actie.savethechildren.nl/petitie-coronacrisis



Niet terug naar school



Naar schatting zijn er nu al 1,5 miljard kinderen die niet naar school kunnen. De kans dat zij terug de schoolbanken in kunnen neemt met de dag af. Wanneer ouders hun banen verliezen en armoede toeneemt, worden veel kinderen ingezet om te werken en meisjes worden sneller uitgehuwelijkt. Minderjarigen die alleen in een kamp verblijven, raken bescherming kwijt wanneer ze de dagelijkse routine van school moeten missen. Ook kinderen die leven met huiselijk geweld of verwaarlozing leven in steeds grotere onveiligheid.



Voorlichting en steun



Met het opgehaalde geld, zet Save the Children meer gezondheidswerkers in op plekken zoals Cox’s Bazar in Bangladesh, waar ruim een half miljoen kinderen in vluchtelingenkampen wonen. In arme landen wordt geinvesteerd in het gezondheidssysteem om de klap die corona zal veroorzaken, te verminderen. Huishoudens met lage inkomens worden financieel ondersteund, zodat de kans groter is dat hun kinderen na deze crisis weer terug naar school kunnen. Er wordt geïnvesteerd in hygiënefaciliteiten en in voorlichting voor gezinnen over hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen het virus.



Heeft u vragen of interesse in een interview met onze directeur of contactpersonen in het veld? Neem dan contact op met de persvoorlichter.