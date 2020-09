De kracht van ‘naoberschap’ in Westdorp en Ellertshaar

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Of zoals ze in Drenthe zeggen: de kracht van naoberschap. Voor wie een perfecte definitie ervan zoekt, kan het best een bezoek brengen aan het splinternieuwe dorpshuis van Westdorp en Ellertshaar, buurtschappen onder de rook van Borger.



Vrijdag ontving de Stichting een cheque van 5000 euro van de TVM foundation. De gift is het gevolg van de aanvraag van B.B.T. - Bart Barelds, vrachtwagenchauffeur te Borger.



Aan de realisatie van het nieuwe dorpshuis gaat een knap staaltje ‘naoberschap’ vooraf. Want toen het toenmalige dorpshuis in 2017 door verkoop wéér moest verhuizen, staken de 150 inwoners de koppen bij elkaar. ‘Op de enquête schreef dorpsman Bertus Meenderman: ‘Maagst mien skuur wel koop’n’. ‘’We zijn Bertus nog altijd dankbaar dat wij zijn schuur mochten kopen’’, lacht stichtingsvoorzitter Reint Jan Vos.



Want vanaf toen ging het balletje rollen; met man en macht werd geprobeerd geld bijeen te sprokkelen. Dat samenwerken was men niet vreemd op de zandgrond van Westdorp (120 inwoners) en Ellertshaar (een stuk of tien boerderijen); ‘boerschap’ is vanuit de geschiedenis een gegeven. ‘’Als de schuur van de ene boer afbrandt, bouwen ze met z’n allen een nieuwe’’, weet Vos.



Zo ging het ook bij het dorpshuis, waar met onnoemelijk veel dank aan de bewoners op 9 oktober de officiële opening kan plaatsvinden.



Wat het dorpshuis onderscheidt van andere is de dubbelfunctie: zorginstelling Carefield Zorg huurt het gebouw gedurende een aantal dagdelen voor dagbesteding. Zo helpt de ene hand de andere: de cliënten klaren weer klusjes in en rond de omgeving van het gebouw. Zo ontstaat een win-win situatie. Het versterken van zowel de vitaliteit van het dorp als van de kracht van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt is ons doel. Vos: ‘’Als de bewoners van de dagbesteding één worden met Westdorp en Ellertshaar is het écht voor elkaar.’’



Maar bovenal doet het dorpshuis waarvoor het bedoeld is: een maatschappelijke functie om de leefbaarheid in de hechte gemeenschap zo optimaal mogelijk te gouden. Het rijke verenigingsleven (met toneel, biljarten, klaverjassen, volksdansen en touwtrekken) is met de recente oprichting van een oldtimer- en een trekkerclub verder uitgebreid, Dorpsbelangen en het Boerschap hebben weer een locatie om te vergaderen en er is weer een prachtige ontmoetingsplek voor de jaarlijkse barbecue en het carbidschieten.



