British American Tobacco lanceert nieuwe wetenschappelijke website

De speciaal op onderzoek en wetenschap gericht website van British American Tobacco (BAT) is geheel vernieuwd. De site richt zich nu nog meer op de wetenschap en innovatie achter de potentieel minder risicovolle producten (PRRP’s) van BAT.



De site ging in 2008 online en was daarmee de eerste in zijn soort in de tabaksindustrie. Het gaf BAT’s inzet aan om open en transparant haar wetenschappelijke inspanningen bij de ontwikkeling van potentieel minder schadelijke producten naar buiten te brengen.



De nieuwe opzet van bat-science.com draagt bij aan de inzet van BAT om het gebruik van tabak te transformeren. De site biedt heldere wetenschappelijke informatie over de onderwerpen vapen, ‘heat not burn’ en moderne orale producten (bijvoorbeeld snus). De site bevat ook een aantal video's en animaties die tot leven brengen hoe onze producten werken, hoe ze worden getest en wat de resultaten betekenen.



De vernieuwde site is bedoeld als een kenniscentrum voor een breed publiek waaronder gezondheidsautoriteiten, wetenschappers, journalisten en consumenten die meer willen weten over het onderzoek.



Nieuwe secties op bat-science.com zijn onder andere:



-Productwetenschap - geeft een overzicht van hoe PRRPs werken en hoe ze getest worden door onze wetenschappers.



-Pro-zone - een ruimte voor wetenschappelijke professionals om toegang te krijgen naar gedetailleerd onderzoek en studies over PRRPs;



-Innovatie - de wetenschappelijk en technologie achter onze nieuwste producten en innovaties





Dr. David O’Reilly, wetenschappelijk directeur van BAT: ,,We zijn heel trots op onze open en transparante aanpak op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Bat-science.com is de perfecte plek om de wetenschap achter onze PRRPs te tonen. De site heeft een nieuwe toegankelijke uitstraling en leerzame inhoud ontworpen om wereldwijd mensen te informeren en te inspireren.



Chris Proctor, groepsleider van PRRPs-onderzoek: ,,De bat-science.com website is al goed bekend in wetenschappelijke kringen en ik ben verheugd met het feit een nog meer dynamische, op PRRP gerichte website te hebben die die alle betrokkenen kan voorzien van relevante informatie. Naast ons bezoekersprogramma en het Science & Technology Report dat we iedere twee jaar uitgeven, helpt de nieuwe website met het versterken en uitdragen van ons unieke wetenschappelijke programma.”



