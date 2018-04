Dozijn stadsgezichten Springer op ART Breda

Simonis & Buunk presenteert op kunstbeurs ART Breda een museaal overzicht van 12 Hollandse stadsgezichten van Cornelis Springer, de meest befaamde Nederlandse stadsgezichtenschilder van de 19e eeuw. Eén van de topstukken is het schilderij Gezicht op de St. Bavo en de Vleeshal te Haarlem, een bruikleen van het Dordrechts Museum dat het museum zelden uitleent. Met deze presentatie op de beurs wordt het recent ontdekte ‘albumschilderijtje’ van Springer in de context van zijn oeuvre getoond en voor een breed publiek ontsloten.



De zes olieverfschilderijen en zes werken op papier geven een mooie dwarsdoorsnede van ruim 50 jaar kunstenaarschap. Het vroegste werk is een sepiatekening uit 1840-1845, het laatste werk een stadsgezicht van Hoorn uit 1888. Ook De Koopmanstraat en Markt in Brielle uit 1854 hangt in Breda, het werk dat afgebeeld is op het omslag van Springers oeuvrecatalogus.



De kunstbeurs is een uitgelezen podium voor het werk van deze kunstenaar. Springer stond er namelijk om bekend dat hij een handige handelsman was. Voordat hij een stadsgezicht in olieverf schilderde, maakte hij uitgewerkte houtskooltekeningen waar hij zijn potentiële klant een keuze uit liet maken. De tekeningen, vaak gedateerd en voorzien van de naam van de verbeelde stad, werden pas na zijn dood op de markt gebracht en zijn zo goed dat ze als zelfstandige kunstwerken gezien kunnen worden.



Aanleiding voor deze presentatie is het onlangs door Kas Buunk ontdekte schilderijtje Elegant gezelschap bij de poort van Kasteel Nederhorst. Het paneeltje werd in 2017 als Charles Rochussen geveild voor € 1.100 en bleek van de hand van Cornelis Springer te zijn, waardoor de waarde 50 keer zo hoog bleek.