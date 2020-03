Seniorenorganisatie KBO-PCOB blij met woorden Rutte

Seniorenorganisatie KBO-PCOB staat achter de woorden die premier Rutte zojuist uitsprak, waarin hij ouderen en zwakkeren zoveel mogelijk wil afschermen. Het is goed om te horen dat dit kabinet zich inzet om de zorg voor ouderen te blijven waarborgen.



Ook zijn oproep om elkaar te blijven helpen waar het kan en om een beetje op elkaar te letten, juicht KBO-PCOB toe. Het past helemaal in onze visie van “Omzien naar elkaar”.



Voor senioren die vragen hebben over het coronavirus, is de Ouderen-Infolijn met telefoonnummer 030-3400600 opengesteld. De lijn is ook bedoeld voor een luisterend oor. De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.



Juist nu is het belangrijk dat iedereen, met alle beperkende maatregelen, er voor zorgt wel verbonden te blijven met elkaar, zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Blijf omzien naar elkaar.