'Betrek onafhankelijke derde partijen bij beoordeling 5G-netwerken'

Dit is een expertquote van Santosh Sharman van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Extra veiligheidseisen voor aanbieders mobiele netwerken | ANP



5G-netwerken voor mobiel internet gaan wereldwijd een belangrijke rol spelen. Ik denk dan ook dat het goed is om hieraan extra veiligheidseisen te stellen. Ik kan me ook goed vinden in het plan om te komen met concrete veiligheidseisen voor kritieke onderdelen van 5G-netwerken. Hiermee worden belangrijke delen van mobiele netwerken goed onder de loep genomen en wordt het samenspel tussen menselijke interactie, technologie en processen redelijk ondervangen.



Wél denk ik dat het goed is om onafhankelijke derde partijen te betrekken bij de toetsingsdoeleinden. Dit garandeert een extra laag van zekerheid en kwaliteit. Zo is één van de eisen dat een technische infrastructuur actief getoetst moet worden op mogelijke kwetsbaarheden en dat bevindingen die daaruit voortvloeien structureel opgevolgd moeten worden. Daarvoor is nu de netwerkaanbieder verantwoordelijk. Ik denk dat het veel sterker is om de toetsing of beoordeling uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij, volgens gerenommeerde standaarden en richtlijnen. Je hebt dan veel meer zekerheid dat alles goed in orde is.



Al met al is dit een stap in een goede richting. Het voorkomen van spionage, misbruik en daarmee privacyschending is iets waarop we ons in deze digitale wereld bewust, gestructureerd en concreet moeten richten. Door zulke regelingen verder te specificeren en te combineren met rigoureuze onafhankelijke toetsing krijgen we meer grip op veiligheid en wat ons op dat gebied nog te wachten staat.



Santosh Sharman is Productmanager IoT Security bij Kiwa.