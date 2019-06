Afkoelen op zomerterras voor Koninklijke Schouwburg tijdens hittegolf

Er staat een zomerterras pal voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag aan het Korte Voorhout. Het terras is speciaal opgebouwd voor de producties Amadeus en Harrie Jekkers, maar vanwege de hitte opent Het Nationale Theater het zomerterras ook op dagen dat er geen voorstellingen zijn. Van woensdag 26 t/m zaterdag 29 juni is er vanaf 17:00 uur Marokkaanse livemuziek en maken de gasten kans op vrijkaarten voor Harrie Jekkers, die exclusief in de Koninklijke Schouwburg te zien is.



Live Marokkaanse muziek



Op zaterdag 29 juni viert Het Nationale Theater vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie. In de aanloop daarnaartoe is er op drie avonden Marokkaanse livemuziek te horen op het zomerterras van de Koninklijke Schouwburg. Tijdens de viering worden de verhalen van de eerste generatie Marokkanen in Nederland verteld door de nieuwe generatie. Daarnaast geven succesvolle Marokkanen acte de présence, zoals schrijver Mohammed Benzakour en oud-voetballer Ali Boussaboun van ADO Den Haag en Feyenoord.



Kans op vrijkaarten Harrie Jekkers met Gouden Envelop



Cabaretier Harrie Jekkers staat vanaf dinsdag 2 juli drie weken lang in de Koninklijke Schouwburg met zijn voorstelling Achter de duinen. De voorstellingen zijn compleet uitverkocht, maar Jekkers komt in het nieuwe theaterseizoen terug met zijn succesvolle soloprogramma. Iedereen die iets komt drinken op het zomerterras maakt kans op vrijkaarten voor de voorstellingen van oktober 2019 tot juni 2020. Gasten bestellen hun drankjes bij de bar en vragen om de Gouden Envelop. Van woensdag 26 t/m zaterdag 29 juni zitten er in twee Gouden Enveloppen vrijkaarten voor Harrie Jekkers.