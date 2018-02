Feestelijke opening met nieuwe naam voor basisschool De Parachute

Wethouder Isabelle Vugs van de gemeente Zoetermeer onthult dinsdag 13 februari a.s. de nieuwe naam van de school die nu nog ‘De Parachute’ heet. De onthulling van de naam vormt het sluitstuk van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw aan de Bokkenweide 1-3 in Zoetermeer. De openingshandeling zelf zal op het schoolplein op een spectaculaire manier worden ingeluid. Daaraan voorafgaand geeft de van tv bekende ‘Zandtovenaar’ (Gert van der Vijver) een speciaal voor de school gemaakte voorstelling van zijn bijzondere kunsten.







Het nieuwe gebouw is helemaal ingericht naar het bijzondere onderwijsconcept van deze school voor speciaal onderwijs, onder de noemer ‘van alleen naar samen’. Dat levert een heel andere inrichting van de ruimtes op dan in veel basisscholen gebruikelijk is. De school gaat daarmee een nieuwe fase in haar bestaan in als enige speciaal onderwijs-voorziening binnen de gemeente Zoetermeer. De verhuizing van het oude gebouw aan het Willem Alexanderplantsoen in Zoetermeer naar de nieuwe locatie heeft overigens al in de zomer van 2017 plaatsgevonden zodat leerlingen en medewerkers zich al volledig thuis voelen op de nieuwe plek.



Wethouder Isabelle Vugs is blij dat de gemeente Zoetermeer het nieuwe schoolgebouw heeft kunnen realiseren: ‘Ieder kind verdient een stimulerende leeromgeving, een plek waar het tot zijn recht komt en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit is zo’n plek geworden en dat is goed nieuws voor de kinderen die hier op school zitten en daarmee ook voor Zoetermeer.’



De Parachute is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep (www.leokanner.nl), met zes locaties en ruim 1000 leerlingen een organisatie met ruime expertise in speciaal primair en voortgezet onderwijs in de regio.



Het programma van de opening start om 13.45 uur met een welkomstwoord door locatiedirecteur Peter van den Oever. Aansluitend zullen wethouder Isabelle Vugs van de gemeente Zoetermeer en Rien Timmer, voorzitter van het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep, kort het woord voeren. Daarna volgt een voorstelling van De Zandtovenaar en zal (rond 14.30 uur) op een bijzondere manier de sleutel van de nieuwe school worden overhandigd en onthult mw. Vugs samen met kinderen de nieuwe naam van de school. Vanaf 14.45 uur krijgt iedereen de gelegenheid de school te bezichtigen en wordt er uitleg gegeven over het nieuwe onderwijsconcept en de daarbij aansluitende inrichting