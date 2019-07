Antarctica. Peter Kuipers Munneke op onderzoek.

Gelijktijdig met de tentoonstelling Weer en wind. Avercamp tot Willink, toont Singer Laren van 3 september t/m 5 januari 2020 een presentatie over het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering door wetenschapper en weerman Peter Kuipers Munneke. In het onderzoek van Kuipers Munneke staat de vraag centraal hoe het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica bijdragen aan het tempo van het stijgen van de zeespiegel. Samen met kunstenaar Suzette Bousema maakt hij aan de hand van zijn onderzoek een presentatie waarin de schoonheid van de wetenschap getoond wordt. “Het is een viering van de nieuwsgierigheid en de wetenschap.” aldus Peter Kuipers Munneke.



Muziek rond ijsvlaktes, gletsjers en besneeuwde landschappen

Op zondag 3 november om 15.00 uur is Peter Kuipers Munneke samen met Ralph van Raat, pionier en voorvechter van nieuwe en actuele pianomuziek, in het theater van Singer Laren te zien. Alfa en bèta ontmoeten elkaar: Peter Kuipers Munneke vertelt over zijn reizen naar de zuidpool, Groenland en Spitsbergen, waar hij smeltende gletsjers onderzocht en die prachtig op beeld vastlegde. Ralph van Raat omlijst dit ijzige programma met muziek vol sneeuw (Debussy), zwevende sneeuwkristallen (Ligeti) en noorderlicht (Tanaka). De Alaskaanse componist John Luther Adams verklankt bitterkoude bergtoppen. Anthony Fiumara vermengt muziek met veldopnamen uit de poolregio in Counting Eskimo Words for Snow.



Peter Kuipers Munneke en Suzette Bousema

Dr. Peter Kuipers Munneke (1980) is polair meteoroloog en postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU). Na zijn studie experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde hij aan het IMAU op onderzoek naar het klimaat in de poolgebieden, waarvoor hij expedities ondernam naar Antarctica, Groenland en Spitsbergen. Daarnaast presenteert hij sinds 2013 het weer voor de NOS.



Suzette Bousema (1995) studeerde afgelopen maand af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Bousema visualiseert hedendaagse milieuthema’s en is gefascineerd door de manier waarop mensen omgaan met de natuur en de vraag hoe de mens zich op individueel niveau tot de aarde verhoudt.