Wereldwijde experts waarschuwen: Rood en bewerkt vlees blijven risico’s voor kanker Het is belangrijk om de aanbeveling van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds rondom het eten van vlees te blijven opvolgen. Dat benadrukken gezondheidsorganisaties en kankerexperts wereldwijd. De aanbeveling ter preventie van kanker is om per week tot 3 porties rood vlees - en om weinig tot geen bewerkt vlees – te eten. Deze waarschuwing volgt op claims van NutriRECS dat het niet nodig zou zijn om minder vlees te eten. Zorgwekkende claims, vinden experts in voeding en kanker. Deze waarschuwing volgt op claims van NutriRECS dat het voor de meeste mensen niet nodig zou zijn om minder rood vlees en bewerkt vlees te eten. Zorgwekkend, vinden gezondheidsorganisaties en gespecialiseerde kankeronderzoekers wereldwijd. Zij hebben de analyses van NutriRECS onder de loep genomen en zijn het niet eens met de interpretatie daarvan. Alhoewel de bevindingen van NutriRECS in de buurt komen van die van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, en zelfs beschouwd kunnen worden als bevestiging ervan, hebben de onderzoekers van NutriRECS de gegevens op een verwarrende manier geïnterpreteerd. Vanuit de aanname dat mensen in de Verenigde Staten en Europa gemiddeld 3 tot 4 keer per week vlees eten, hebben de onderzoekers van NutriRECS besloten om te adviseren dat het voor de meeste mensen niet nodig zou zijn om minder vlees te gaan eten. Dit is een riskant advies. Bovendien maakt NutriRECS in haar advies geen onderscheid tussen rood en bewerkt vlees. Er wordt gesuggereerd dat 3 tot 4 porties bewerkt vlees per week eten te weinig invloed zou hebben op de kans op kanker. Het wetenschappelijk bewijs laat juist zien dat bewerkt vlees eten de kans op darmkanker vergroot. Het advies van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aan mensen die vlees willen eten, is om de hoeveelheid te houden tussen de 350 en 500 gram per week (gewicht na bereiding). Dat is ongeveer hetzelfde als 3 porties per week. Dit komt ook overeen met de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Nederlanders eten gemiddeld 98 gram vlees en vleesproducten per dag, gedurende gemiddeld 6 dagen per week. Dat komt neer op 588 gram per week, meer dan de maximale aanbevolen hoeveelheid. Dit is wel een gemiddelde voor heel Nederland; de hoeveelheid vlees die gegeten wordt is verschillend tussen groepen mensen. Zo eten mannen meer vlees en vleesproducten (115 gram per dag) dan vrouwen (81 gram per dag). Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept het publiek op om betrouwbare informatie over voeding en kanker te raadplegen op haar website www.voedingenkankerinfo.nl. Ook kunnen alle vragen hierover gesteld worden via vragen@wkof.nl. Alle aanbevelingen voor kankerpreventie staan op wkof.nl/aanbevelingen. Dr. ir. Merel van Veen, Coördinator Voeding en Kanker bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “De claim van NutriRECS kan ernaar toe leiden dat mensen gaan denken dat ze zoveel vlees kunnen eten als ze maar willen zonder dat dit invloed heeft op de kans op kanker. Maar dat klopt niet. Het is een risico voor hun gezondheid. De boodschap die mensen moeten horen, is dat we niet meer dan 3 porties rood vlees per week en weinig tot geen bewerkt vlees moeten eten. Wij staan nog volkomen achter ons solide onderzoek en adviseren mensen om onze aanbeveling op te volgen.” Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Rood vlees in kleine porties past prima in een gezond voedingspatroon. Gezond eten is een van de stappen die we kunnen nemen voor minder kans op kanker. Maar er zijn meer stappen die we kunnen nemen, waaronder niet roken, een gezond gewicht behouden en meer bewegen.”

Gezondheidsorganisaties en onderzoekers die deze waarschuwing geven:



• Wereld Kanker Onderzoek Fonds



• American Institute for Cancer Research



• American Society for Preventive Oncology



• Bowel Cancer UK



• Scottish Cancer Prevention Network



• International Agency for Research on Cancer



• NCD Alliance



• Physicians Committee for Responsible Medicine



• True Health Initiative



• World Cancer Research Fund UK



• Anne McTiernan, MD, PhD, Full Member and Professor, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Wa



• Annie Anderson, Professor of Public Health Nutrition at the University of Dundee, Scotland



• Clare Collins, Professor of Nutrition and Dietetics at the University of Newcastle, Australia



• Doris Sau Man Chan, PhD, Research Fellow, Imperial College London



• Edward Giovannucci, MD, ScD, Professor of Nutrition and Epidemiology, Harvard University



• Ellen Kampman, PhD, Professor and Chair Nutrition and Disease, Division of Human Nutrition, Wageningen University, the Netherlands



• Elisa V. Bandera, M.D., Ph.D., Professor and Chief, Cancer Epidemiology and Health Outcomes Co-Leader, Cancer Prevention and Control Program, Rutgers Cancer Institute of New Jersey



• John Mathers, Professor of Human Nutrition, Newcastle University



• Kostas Tsilidis, Assistant Professor at the Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina School of Medicine, Greece, and a Senior Lecturer at the Department of Epidemiology and Biostatistics, Imperial College School of Public Health



• Knut-Inge Klepp, MPH, PhD, Professor and Executive Director, Division of Mental and Physical Health, Norwegian Institute of Public Health



• Marc Gunter, Section of Nutrition and Metabolism, International Agency for Research on Cancer



• Steven K. Clinton, M.D., Ph.D., Professor of Internal Medicine, Department of Medical Oncology, The Ohio State University



• Rune Blomhoff, PhD, Professor of Nutrition, University of Oslo



• Vivien Lund, PhD



Over de cijfers over vleesconsumptie in Nederland

De bron van deze cijfers is:

WateetNederland.nl, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Geraadpleegd op 29 september 2019.



Wat is het verschil tussen rood vlees en bewerkt vlees?

Rood vlees is vlees van zoogdieren als runderen, varkens, geiten, lammeren of paarden. Het gaat hierbij niet om vlees dat niet goed doorbakken is, maar om vlees dat rood is wanneer je het rauw in de winkel koopt. Het gaat ook om vlees in alle vormen als gehakt, karbonades en hamburgers.



Bewerkt vlees is vlees dat is bewerkt (getransformeerd) door het te zouten, roken, drogen, fermenteren of door er conserveringsmiddelen aan toe te voegen. Het doel hiervan is de smaak en houdbaarheid te verbeteren. Voorbeelden zijn: vleeswaren als ham, bacon, salami en bepaalde soorten worst als knakworst en rookworst.



Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker om mensen te helpen de kans op kanker te verkleinen.



Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt. Kijk voor meer informatie op www.wkof.nl.



Via www.voedingenkankerinfo.nl geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ook voorlichting over voeding tijdens en na behandeling van kanker op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring van experts.