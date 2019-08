TJIP en Faster Forward gaan samenwerking aan

TJIP, de platform ontwikkelaar uit Delft, en Faster Forward zijn een samenwerking met elkaar aangegaan. Dankzij de samenwerking kunnen onafhankelijke financieel adviseurs de consument straks nóg sneller en pro-actiever ondersteunen, en daarmee van beter advies voorzien.



Delft, 27 augustus 2019 – DIGIDO, de slimme mijn-omgeving van TJIP, wordt ingezet voor gebruikers van Faster Forward Elements. De koppeling tussen DIGIDO en Faster Forward Elements zorgt voor een betere digitale ondersteuning van het advies door een adviseur aan zijn klanten wat leidt tot hogere klanttevredenheid en beter klantbehoud.



Consumenten kunnen via DIGIDO op een veilige manier gegevens delen, en contact houden met hun adviseur tijdens en na het advies- en bemiddelingsproces. Ook de adviseur kan via DIGIDO communiceren met zijn relaties terwijl die vanuit zijn vertrouwde Faster Forward Elements-omgeving werkt.



De omgeving biedt adviseurs tevens de mogelijkheid om diverse functionele ‘widgets’ in te zetten. Denk hierbij aan scenarioberekeningen, het vergelijken, aanvragen en muteren van verzekeringen, het raadplegen en beheren van de eigenschappen van de eigen woning en het oriënteren op- en berekenen van hypotheken.



De adviseur wordt pro-actief ondersteund in de zorgplicht door beide SaaS platformen door o.a. signalen, triggers en voorgestelde acties.



Christian van Kooten, Director Business Development bij TJIP, is zeer te spreken over de koppeling: “Het koppelen van DIGIDO met het CRM van Faster Forward stond bij zowel TJIP als bij Faster Forward hoog op de wensenlijst. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”



Over Faster Forward



Faster Forward focust zich op de financiële dienstverlening onder het motto “elke dag efficiënter”. Dit houdt in dat het voortdurend werkt aan het vergroten van de efficiency van haar klanten en elke dag investeert in technologie en tevreden klanten. Dit doet Faster Forward al 10 jaar met veel passie. Faster Forward Elements is een veel gebruikt en vooruitstrevend cloud-based CRM pakket voor de financiële sector. Het CRM is enorm doorontwikkeld richting de adviseur en koppelt met adviespakketten, vergelijkers en tooling voor bijvoorbeeld verduurzaming van woningen.



Over TJIP



‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP bouwen en ondersteunen digitale platforms samen met de businesspartners van het bedrijf. De platforms helpen om kennis, mensen en techniek te verbinden en organisaties efficiënter en transparanter te laten functioneren. TJIP heeft als missie met branche-brede business platforms de bedrijfskritische processen van onder meer financiële instellingen op eenvoudige wijze beschikbaar te maken voor adviseurs en consumenten. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Rabobank, A.S.R. én aan platforms in eigen beheer. Meer informatie over TJIP is te vinden op www.tjip.com.