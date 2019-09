André Rieu brengt album uit ter ere van zijn verjaardag

Second Waltz Chit-Chat Polka Griechischer Wein Ob blond, ob braun The Merry Widow (Medley) Happy Days are here again Amigos Para Siempre The White Horse In (Medley) Viva España Heut' kommen d'Engerln auf Urlaub nach Wien I Could Have Danced All Night (From My Fair Lady) With A Little Bit Of Luck (From My Fair Lady) Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht Buglers Holiday Dorogoi Dlinnoyu (Those Were The Days) Paloma Blanca Die Mädis vom Chantant Komm, Zigány Mexico Adieu, Little Captain of My Heart

André Rieu: "Ook als je elk jaar voor meer dan een half miljoen mensen speelt, is het de kunst om iedereen het gevoel te geven dat je speciaal voor hem of haar speelt. Dit album is vrolijk, uitbundig, vol humor, maar tegelijkertijd ook heel romantisch. Ik hoop hiermee de levensvreugde die ik zelf elke dag voel door te geven aan mensen over de hele wereld. Ik nodig iedereen van harte uit om samen met mij het leven en de liefde te vieren!”Fans worden getrakteerd op romantische wereldhits zoals de beroemde Second Waltz waarmee André Rieu in 1994 doorbrak, Andrew Lloyd Webbers prachtige Amigos Para Siempre, I Could Have Danced All Night en de klassieker Adieu, Little Captain of My Heart. Maar dit album biedt ook genoeg meezingers voor schlagerfans met hits als Griechischer Wein, Viva España, Paloma Blanca en Mexico.Tegelijkertijd is het album een diep romantische, maar niet minder vrolijke hommage aan Wenen, de stad die misschien wel de belangrijkste rol heeft gespeeld in Rieu's carrière.Met meer dan 40 miljoen verkochte cd's en jaarlijks meer dan een half miljoen toeschouwers wereldwijd is André Rieu een van de meest succesvolle artiesten van deze tijd. In december geeft hij voor het eerst kerstconcerten in Maastricht. Voor januari staan nieuwjaarsconcerten gepland in Amsterdam en Antwerpen.