Art Rooijakkers terug uit Colombia en Curacao vanwege vluchtelingencrisis

Art Rooijakkers en Tineke Ceelen vrijdagochtend terug uit Colombia en Curaçao en beschikbaar voor interviews



De eerste beelden uit Curaçao zijn hartverscheurend. De ontwikkelingen in Colombia dramatisch. De vluchtelingencrisis groeit er met de dag. St Vluchteling gaat meer hulp verlenen in deze regio.



St. Vluchteling volgt de gebeurtenissen in en rondom Venezuela op de voet. De verhalen die we uit eerste hand hebben gehoord van gevluchte Venezolanen in Colombia en Curacao zijn bijzonder ernstig.



Omdat de situatie verder verslechtert, zijn directeur Tineke Ceelen en Art Rooijakkers deze week in Curaçao en Colombia om ter plekke te bespreken hoe Stichting Vluchteling de hulp in Colombia kan intensiveren en vrijwilligers op Curaçao zou kunnen ondersteunen.



Video 1:



Venezolaanse familie met kinderen op Curaçao: ‘We hebben niks meer’.

Voor interviews met Stichting Vluchteling directeur Tineke Ceelen en ambassadeur Art Rooijakkers kunt u nu al contact opnemen.