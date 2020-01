Consumenten gaan veilig om met zelfzorggeneesmiddelen

Zowel voor aanschaf als bij het gebruik gaan consumenten veilig om met zelfzorggeneesmiddelen. Ze lezen voor aankoop de verpakking, lezen de bijsluiter en houden zich aan de instructies die daarin staan. Dit blijkt uit het consumentenonderzoek van Kantar (voorheen TNS Nipo) onder 516 respondenten.



Zelfredzame consumenten



Consumenten zijn goed in staat zich zelfstandig te informeren over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Wanneer zij voor het eerst een zelfzorgmiddel aanschaffen, leest 83% de informatie op de verpakking. Als consumenten een zelfzorggeneesmiddel voor het eerst gebruiken, leest 90% de belangrijkste informatie in de bijsluiter. Bij zelfzorggeneesmiddelen die zij al eerder gebruikt hebben is dat lager omdat ze het geneesmiddel al kennen, maar desondanks leest gemiddeld 69% van alle consumenten vaak tot altijd de bijsluiter. Consumenten zijn zelfredzaam en gaan verantwoord om met de beschikbare informatie over zelfzorggeneesmiddelen.







Veilig gebruik



Zelfzorgmiddelen zijn altijd veilig bij gebruik volgens de instructies in de bijsluiter. Consumenten lezen ook daadwerkelijk de bijsluiter lezen en houden zich aan de aanwijzingen hierin. 74% van de consumenten wijkt zelden of nooit af van de dosering die in de bijsluiter staat vermeld. En bij de mensen die dat wel doen, gaat het dan in de overgrote meerderheid van de gevallen niet om een risicovolle overschrijding. In tegendeel zelfs. Die mensen gebruiken dan bewust minder dan dat er in de bijsluiter staat of wijken af op advies van een (huis)arts of verpleegkundige. Een kleine minderheid doet dat op en manier die een risico zou kunnen inhouden. Zo leeft er bij slechts 3% van de consumenten de misvatting dat het overschrijden van de dosering geen kwaad kan. Het gros van de consumenten laat zien dat zij veilig omgaan met het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen.



Vertrouwen bijsluiter hoog



Ruim 80% van de consumenten heeft (heel) veel vertrouwen in bijsluiter, zowel van recept als van vrij verkrijgbare zelfzorggeneesmiddelen. In de bijsluiter van een zelfzorggeneesmiddel heeft 83% (heel) veel vertrouwen en komt daarmee in de buurt van het advies van de zorgprofessionals artsen en apothekers (>90%).



Altijd goed informeren



De verpakking en de bijsluiter geven de gebruiker de informatie die nodig is voor een veilig en effectief gebruik. Ook als een geneesmiddel al vaker is gebruikt, blijft het lezen van de bijsluiter belangrijk. In de tussentijd kan immers de situatie van de gebruiker veranderd zijn. Bijvoorbeeld als een zelfzorggeneesmiddel gelijktijdig wordt gebruikt met andere (recept)geneesmiddelen is het van belang om de bijbehorende bijsluiters te lezen, om ongewenste en onbedoelde wisselwerkingen te voorkomen. Bij twijfel over gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen, is het verstandig een arts of apotheker te raadplegen.



Bijsluiter altijd bij de hand



Op Zelfzorg.nl en met de Zelfzorg app kunnen consumenten al voor aankoop de originele bijsluiters van de zelfzorggeneesmiddelen raadplegen. Met de app scant de consument dan de barcode van het zelfzorggeneesmiddel en ziet direct de originele bijsluiter zoals die in de verpakking zit.



______________________________________________________________________