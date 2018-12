Persaankondiging - 6 december 2018 – INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET



Tibetanen en supporters komen samen bij Monument op de Dam



Solidariteitswake voor Tibet op Internationale Mensenrechtendag



AMSTERDAM - Op maandag 10 december, Internationale Mensenrechtendag, organiseert International Campaign for Tibet samen met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland, de Tibet Support Groep en de Stichting Uyghur Omroep een solidariteitswake op de Dam in Amsterdam van 15.00-17.00 uur. Aan de voet van het Nationaal Monument op de Dam kun je een kaars aansteken en een persoonlijke wens achterlaten voor alle mensen in Tibet (gedetailleerd programma onderaan deze aankondiging).



Wereldwijd komen Tibetanen en supporters bij elkaar om aandacht te vragen voor de aanhoudende schendingen van mensenrechten in Tibet door China en de opsluiting en systematische marteling van honderden politieke gevangenen.



Tsering Jampa, Executive Director International Campaign for Tibet: “Al meer dan 60 jaar strijdt het Tibetaanse volk tegen het nietsontziende Chinese totalitaire regime; een ongelijke strijd voor vrijheid en universele mensenrechten. Het Tibetaanse volk kan dit niet alleen. Ze hebben onze hulp nodig om China op te roepen mensenrechten te respecteren en tot een vreedzame oplossing te komen voor de Tibetkwestie”.



China een van de grootste schenders van mensenrechten



Ondanks dat China medeondertekenaar is van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, is het een van de grootste schenders van de mensenrechten. China vervolgt en martelt op grote schaal mensenrechtenverdedigers die protesteren of opkomen voor het behoud van de unieke Tibetaanse cultuur en religie. Tibetanen verdwijnen zonder pardon voor lange tijd in de gevangenis of ‘heropvoedingskampen’. Als ze dit al overleven, overlijden ze vaak korte tijd na hun vrijlating of zijn voor de rest van hun leven psychisch en lichamelijk gebroken.



Tibet erger onderdrukt dan ooit



De laatste jaren is onder president Xi Jinping de onderdrukking van Tibetanen schrikbarend toegenomen. Overal staan camera’s, alle telecommunicatie wordt afgeluisterd en gecontroleerd. De massale aanwezigheid van politie en leger maken dat Tibetanen continu bang zijn om hun mening te uiten en leven in angst. Het Tibetaanse volk is hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Buitenlandse bezoekers kunnen niet vrij reizen en worden nauwgezet gevolgd.