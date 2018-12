Jaar van Verzet afgesloten met ode aan verzetsmensen

Afgelopen jaar is tijdens het landelijk themajaar Verzet extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Jaar van Verzet wordt op 12 december afgesloten in Madurodam met een ode aan het verzet. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.



Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft in 2018 centraal gestaan. Door heel Nederland zijn exposities en activiteiten georganiseerd met uiteenlopende verzetsverhalen van toen, die aanzetten tot nadenken over de betekenis daarvan voor de wereld van nu. De afsluiting van het themajaar ‘Verzet’ vindt plaats op:



Datum : woensdag 12 december



Locatie : Madurodam



Adres : George Maduroplein 1 Den Haag



's Ochtends bent u in de gelegenheid enkele verzetsmensen te ontmoeten, maar ook kinderen die met hen in gesprek gaan. 's Middags worden enkele nieuwe initiatieven gepresenteerd en wordt een bijzonder eerbetoon gebracht aan de verzetsmensen uit de 'Erelijst van Gevallenen 1940-1945'.



Programma



Ontmoeting tussen verzetsmensen, ooggetuigen en 300 schoolkinderen:



11.00 – 13.00 uur ontmoeting met ooggetuigen - wandelroute van verzet



Driehonderd leerlingen van basisscholen uit alle provincies ontmoeten ooggetuigen en verzetsmensen. Zo vertellen onder meer Marie Verbraeken – Blommaart (97) en Rudi Hemmes (95) waarom zij in verzet kwamen en wat de consequenties daarvan waren. Na het bekijken van een filmpje met een korte biografie, kunnen de kinderen vragen stellen aan de verzetsmensen (11.15 – 12.15 uur).



Aansluitend volgen de kinderen de speciale verzetsroute die in Madurodam is uitgezet. De route loopt langs dertien iconische gebouwen uit twaalf Nederlandse provincies en uit Nederlands Indië. Een route die de geschiedenis van het verzet zichtbaar maakt aan de hand van verzetsacties en verhalen rond verzetsstrijders (12.15 – 13.15 uur).



Aan het einde van de route krijgen de kinderen het Groot Verzet Kwartet uitgereikt. Het kwartet is onderdeel van een educatief programma voor scholen.



15.00 – 17.30 uur terugblik – nieuwe initiatieven – verzetsdeelnemers in de spotlights



Het Jaar van Verzet wordt officieel afgesloten met een terugblik op het themajaar en de presentatie van een drietal nieuwe initiatieven: de nieuwbouw van het Oranjehotel, de Indische kaart van verzet en de Storymap verzet (15.30 – 16.30 uur). Aansluitend wordt de wandelroute van verzet gevolgd (16.30 – 17.15 uur). Deze eindigt bij de miniatuur van de Ridderzaal waarop enkele verzetsstrijders uit de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-1945’ op bijzondere wijze worden uitgelicht. Erik Hazelhoff, uit de cast van de musical Soldaat van Oranje, brengt een eerbetoon met het lied ‘Als wij niets doen’ (17.15 – 17.30 uur).



Het Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden.



Het themajaar wordt mede ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)