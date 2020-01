Annadiva opent winkel in Amsterdam

Per 1 februari 2020 neemt Annadiva de gerenommeerde lingeriezaak Salon de Lingerie in Amsterdam over. Waar veel fashion retailers de winkeldeuren sluiten gaat online retailer Annadiva haar fysieke winkels juist uitbreiden. In de populaire winkelstraat Utrechtsestraat vindt Annadiva de perfecte locatie om haar derde fysieke winkel te openen.



Eigenaresse van Salon de Lingerie Fabienne Zwanenburg vond in Mariëlle van Werven, eigenaresse Annadiva, een waardige overnamekandidaat. Voor de vaste klanten én de diversiteit van het winkelaanbod in de Utrechtsestraat is het voor Zwanenburg belangrijk dat het een lingerie speciaalzaak blijft. De lingeriewinkel, al sinds 1952 een familiezaak, gaat verder onder de vlag van Annadiva. Weer een nieuw avontuur voor Van Werven nadat ze in september (2019) een investering ontving voor de ontwikkeling van een eigen lingerielijn.



Met de overname neemt Annadiva de winkel, het personeel en bekende aanbod in lingerie en badmode over. Dezelfde waarden, zoals persoonlijke service, maatadvies en een uitgebreid aanbod in grote cupmaten, blijven hoog in het vaandel staan.



“Hoewel uitbreiding in fysieke winkels niet in de kortetermijnplanning voorkwam, is de overname van Salon de Lingerie een unieke kans en een logische stap om Annadiva verder op de kaart te zetten in Nederland”, aldus Mariëlle van Werven. “Klanten komen van ver naar onze winkels en we zijn blij daar een locatie in Amsterdam aan toe te kunnen voegen. We hebben veel bestaande klanten in deze regio die we in een fysieke winkel nog meer service kunnen bieden. Uit ervaring weten we dat onze klanten naast online shoppen ook graag een Annadiva winkel willen bezoeken, voor persoonlijk advies én om de collectie in het ‘echt’ te bekijken”.



Fabienne Zwanenburg vertelt: “Ik blij dat ik met een gerust hart mijn winkel kan overdragen aan Annadiva zodat ik tijd heb voor mijn nieuwe uitdaging in de lingerie, want daar ligt mijn passie”. Zwanenburg neemt na 20 jaar afscheid van Salon de Lingerie en gaat zich focussen als onafhankelijk lingerie-expert op het geven van lezingen en trainingen over wat goede lingerie voor je kan betekenen.



Merken en assortiment



Bij Annadiva vind je een breed aanbod in lingerie en badmode van cup A tot en met J, shapewear, nachtmode en beenmode van de collecties van bekende merken, zoals PrimaDonna, Freya en Marie Jo. Het aanbod in Amsterdam wordt uitgebreid met populaire merken zoals Panache, Cyell en Beachlife. Daarnaast wordt door de overname het online aanbod van Annadiva verder uitgebreid met o.a. de merken Empreinte, Hanky Panky, Lejaby en Hanro.



Opening



Naar verwachting openen de deuren van de winkel medio februari 2020.



Over Annadiva



Annadiva is een lingerie- en badmodewebshop gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en online sinds 2012. In slechts een paar jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste aanbieder van luxe lingerie in Nederland, België en Duitsland. Naast de webshops heeft het bedrijf ook twee fysieke winkels in ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen. In 2015, 2016 en 2018 ontving Annadiva de felbegeerde FD Gazellen Award.