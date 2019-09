Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2019 uit

Zijne Majesteit de Koning reikt vrijdagmiddag 11 oktober 2019 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam.



Drie jonge kunstenaars ontvangen in het kader van de aanmoedigingsprijs een bedrag van 9.000 euro. Na de uitreiking van de prijzen opent de Koning de tentoonstelling met schilderijen van de winnaars en genomineerden.



De lijst met genomineerden wordt door middel van twee jureringsrondes zorgvuldig samengesteld door een vakkundige jury. De volgende kunstenaars zijn genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2019:



Simone Albers, Leo Arnold, Cian-Yu Bai, Anders Dickson, Ricardo van Eyk, Meg Forsyth, Vera Gulikers, Kateřina Konarovská, Sophie Lee, Machteld Rullens, Erik-Jan van der Schuur, Hedy Tjin, Tom van Veen, Luis Xertu, Dan Zhu



De Koninklijke Prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na Koning Willem III hebben Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana, Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander deze aanmoedigingsprijs ontwikkeld tot een traditie van koninklijke aandacht voor de schilderkunst.



De jury van de Koninklijke Prijs bestaat dit jaar uit: Brian Elstak, Gijs Frieling, Nanda Janssen, Maaike Schoorel, Marc Mulders, Heske Ten Cate, Paula van den Bosch (voorzitter).



De tentoonstelling is geopend voor publiek van 12 oktober tot en met 17 november. Het Paleis is gedurende de tentoonstelling geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur (tijdens de herfstvakantie ook op maandag geopend).



#koninklijkeprijs #paleisamsterdam #koninklijkhuis / www.koninklijkeprijs.nl / www.paleisamsterdam.nl