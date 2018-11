CompaNanny trekt personeel met online persoonlijkheidstest

5 november 2018 – De steeds groter wordende vraag en het kleiner wordende aanbod op de arbeidsmarkt in de kinderopvangbranche zorgt voor flinke uitdagingen in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Kinderopvangorganisatie CompaNanny speelt hier wederom op een unieke manier op in. Zij lanceerde deze week de CompaMatch test, een online tool waarmee potentiële medewerkers erachter komen op welke manieren ze matchen met CompaNanny.



Vooraf weten of je op je plek gaat zijn



In samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction, heeft CompaNanny een test ontwikkeld met als doel potentiële nieuwe medewerkers te matchen aan het perfecte team. CompaNanny speelt met de CompaMatch test in op de wens van werkzoekenden om vóóraf te weten of ze terecht zullen komen in een team waar ze op hun plek zijn.



“We voelen ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat wanneer je start bij CompaNanny, je op een plek terecht komt waar je je op je gemakt voelt en tot je recht komt” aldus Nadia van de Pol, Recruitment Manager bij CompaNanny.



De test



De CompaMatch test is een persoonlijkheidstest waarmee potentiële medewerkers inzicht krijgen in hun leefstijl, ambities en wat ze belangrijk vinden in sociale relaties. De uitslag van de test ontvangen de respondenten direct in hun mailbox. De uitslag laat zien met welke van de acht karakters, de CompaCharacters, de persoonlijkheid het meest overeenkomt en op welke manier dit karakter bij CompaNanny aansluit. Deze CompaCharacters zijn gebaseerd op Mentality Milieus, waar onderzoeksbureau Motivaction al meer dan twintig jaar onderzoek naar doet.



“In een week tijd hebben al 80 mensen de test ingevuld. Naast de respondent ontvangen ook wij de uitslag van de test en dat heeft als doel om potentiële medewerkers sneller te begrijpen en beter in gesprek te kunnen gaan. We merken nu al dat we een effectiever telefoongesprek hebben en daardoor iemand sneller aan het perfecte team kunnen matchen. En dat is ons doel, want werken in een team waar je je goed voelt bevordert het werkplezier en de sfeer op de vestiging.” aldus van de Pol.



CompaNanny zit niet stil, eerder lanceerde zij al de CompaCampus en zijn daarmee de eerste in de branche die tegelijkertijd een woning én een baan aanbiedt.



In beweging blijven en niet achterover leunen lijkt de beste manier van omgaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt.



Link van de test:



https://www.werkenbijcompananny.nl/over-ons/compamatch.html