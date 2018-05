Expositie Ayako Rokkaku "Bright wind, another step" 26-05 t/m 01-07

Persbericht



Ayako Rokkaku: “Bright wind, another step”



Gallery Delaive presenteert met genoegen “Bright wind, another step”, een solo-expositie van de Japanse kunstenaar Ayako Rokkaku en de vijfde solo show bij Gallery Delaive in de twaalf jaar dat Gallery Delaive Rokkaku representeert.



De expositie toont nieuw, niet eerder vertoond werk uit 2017 en 2018 op canvas, karton en vintage Louis Vuitton koffers. Tijdens het openingsweekend van 26 en 27 mei schildert de kunstenaar live in de galerie.



Rokkaku’s iconische stijl wordt gekenmerkt door grote meisjesfiguren met heldere gezichtsuitdrukkingen vol karakter. Levendig gekleurde achtergronden, bezaaid met bloemen, piepkleine figuurtjes en regenboogachtige vegen vormen samen een kleurrijke, vrolijke droomwereld. Haar unieke techniek waarbij ze de acrylverf direct op het doek aanbrengt met haar blote handen en vingers, is zeer herkenbaar in de levendige en dynamische composities. Zichzelf niet beperkend tot traditionele media, transformeert Rokkaku net zo makkelijk een stuk gebruikt karton of een oude Louis Vuitton reiskoffer om in een kleurrijk kunstwerk.



Met “Bright wind, another step” moedigt Rokkaku de toeschouwer aan om naar de toekomst te kijken. “If we feel the bright wind, we can step towards it. If we step forward, we can feel the bright wind”. Voor Rokkaku is schilderen als het maken van een wandeling zonder doel of plan. “When I paint I feel energetic and bright. It makes my feelings clear and makes me want to step forward. I hope people see my paintings and feel the same way”.



Al aan het begin van haar carrière in 2006 won Rokkaku een belangrijke prijs op de Geisai, een beurs voor jonge kunstenaars in Japan georganiseerd door de belangrijke hedendaagse kunstenaar Takashi Murakami. Nu is het voor de hand liggend om vergelijking te trekken met Japans bekendste hedendaagse kunstenaars, zoals Yoshitomo Nara.



Geboren in 1982 in Chiba, Japan, werkt en woon Ayako Rokkaku nu afwisselend in Berlijn, Porto, Tokyo en Amsterdam. Sinds 2006 heeft Rokkaku exposities gehad in galeries en kunstbeurzen in Azië, Europa en de Verenigde Staten en solo exposities in onder meer de Kunsthal in Rotterdam en het Meulensteen Danubiana Art Museum in Slowakije, waarop duizenden bezoekers afkwamen. Ayako Rokkaku bewijst een belangrijke naam te worden binnen de Japanse hedendaagse kunst scène.



Ayako Rokkaku – Bright wind, another step



26 mei – 1 juli



Gallery Delaive, Spiegelgracht 23, 1017JP, Amsterdam



www.delaive.com