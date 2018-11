André Rieu presenteert nieuw album: 'Romantic Moments II’

Cd verkrijgbaar vanaf vrijdag 7 december 2018



André Rieu, de koning van de wals, laat het hart van menige vrouw sneller kloppen met zijn nieuwe album ‘Romantic Moments II’, dat op 7 december verschijnt. Met concerten in 21 landen op vijf continenten (bijna 700.000 tickets verkocht) is 2018 het meest succesvolle jaar voor André Rieu.



‘Romantic Moments II’ bevat prachtige evergreens, hits uit wereldberoemde films, ballads en klassieke werken die het grote publiek al eeuwenlang weten te raken. De cd bevat een gevarieerd repertoire, van romantische klassiekers als ‘Strangers in the Night’, ‘Sunrise, Sunset' en ‘Red Roses for a Blue Lady’, traditionele nummers als ‘Amazing Grace’ en ‘El cóndor pasa’ en klassieke melodieën als het ‘Viljalied’ en ‘Gern hab ich die Frau’n geküsst ‘ tot populaire walsen als ‘An der schönen blauen Donau’ en ‘Dorfschwalben aus österreich’ en muziek uit films als ‘Fiddler on the Roof’ en ‘The Sound of Music’.



André Rieu vertelt: 'Romantiek speelt al sinds mijn jonge jaren een hele grote rol in mijn leven. Op mijn vijfde begon ik met vioolspelen. Mijn moeder heeft dit instrument voor me uitgekozen, en dat was een goede keuze. In mijn ogen is de viool het meest romantische instrument ter wereld.'



André Rieu is een wereldwijde superster, een muzikaal fenomeen en - volgens de New York Times - een ware “Maestro van de Massa”. Elk jaar staat zijn nieuwe album in de top 10 van de Britse hitlijsten. Hij heeft ruim 500 Platinum Awards op zijn naam staan. Zijn fantastische liveconcerten trekken jaarlijks meer dan 600.000 fans. Daarmee verkoopt André Rieu beter dan topartiesten zoals Bruno Mars, AC/DC en Rihanna. Sinds André Rieu dertig jaar geleden het Johann Strauss Orkest (het grootste privé-orkest ter wereld) oprichtte, heeft hij de walsmuziek wereldwijd nieuw leven ingeblazen. André heeft maar liefst veertig miljoen cd's en dvd's verkocht en stond meer dan dertig keer op de hoogste plek in de hitlijsten. Hij speelt op een Stradivarius uit 1732.



Als echte romanticus is André al meer dan veertig jaar getrouwd. Samen met zijn vrouw Marjorie woont hij in een historisch kasteeltje uit 1452 in zijn thuisstad Maastricht. Ze hebben twee zoons en vijf kleinkinderen.



‘Romantic Moments II’ – tracklist:



1. Around the World



2. Sunrise Sunset (uit “Fiddler on the Roof”)



3. Strangers in the Night



4. Sail Along Silvery Moon



5. Evening Prayer (uit “Fiddler on the Roof”)



6. Gern hab ich die Frau’n geküsst (uit “Paganini”)



7. Dorfschwalben aus österreich



8. Du schwarzer Zigeuner



9. Morning Hymn (uit “The Sound of Music”)



10. Red Roses for a Blue Lady



11. El cóndor pasa



12. Träumerei



13. The Way Old Friends Do



14. Viljalied



15. An der schönen blauen Donau



16. Amazing Grace