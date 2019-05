IFAW bestaat 50 jaar en onthult een gedurfd nieuw merk

(onder embargo tot donderdag 9 mei 2019, 7.00 uur AM )



Vandaag onthult het IFAW (International Fund for Animal Welfare) - een wereldwijde ngo voor dierenwelzijn en natuurbehoud - haar gedurfde nieuwe merk, een nieuw logo en website. Deze veranderingen komen op het kritieke moment dat bewustzijn en actie van alle mensen van cruciaal belang zijn om dieren, mensen en de planeet te redden.



"Mensen vormen minder dan één procent van al het leven op aarde, maar we hebben 83 procent van alle wilde dieren en de helft van de planten op de planeet vernietigd", zegt Azzedine Downes, President en CEO van IFAW. "Toch zijn we hoopvol. Elke soort en elk leefgebied heeft het vermogen veerkrachtig te zijn. En elk persoon, overal ter wereld heeft de kans om actie te nemen. De toekomst hangt af van wat we nu doen.”



Vijftig jaar geleden pakte IFAW één probleem aan, dat één diersoort bedreigde, in slechts één werelddeel. Met het Europese handelsverbod op de producten van zadelrobjongen in 1983 werd meer dan 1 miljoen zeehondenpups gered. Sindsdien werkt het IFAW op meerdere problemen, die meerdere diersoorten bedreigen, in meer dan 40 landen.



De uitdagingen waarmee dieren en hun leefgebieden worden geconfronteerd, zijn groter en complexer geworden, net als de aanpak van het IFAW. In Kenia en India gebruikt de organisatie bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve manieren om stropers aan te pakken. De organisatie werkt samen met technologische bedrijven om wildlife crime online te verminderen. En zij werkt samen met wetenschappers om nieuwe methoden te ontwikkelen om walvissen te redden die verstrikt raken in vistuig. En ze creëert wereldwijd netwerken om dieren te helpen redden tijdens en na natuurrampen. Kortom, het IFAW is niet bang om creatief te zijn.



"Onze grootste uitdaging was niet om het werk te doen, maar om het te delen. We vonden het moeilijk om aan te geven waarom het redden van een olifant belangrijk is voor iemand die in een stad met meer dan 9 miljoen mensen woont. Of hoe drone-technologie kan worden gebruikt om zeezoogdieren te redden. Of hoe speurhonden ons kunnen helpen koala's te redden”, zegt Downes. "Tegelijkertijd is het ons duidelijk dat mensen om dieren geven en ze hen willen helpen. Dus ik wist dat het tijd was voor een merk, dat mensen beter met ons werk verbindt. Een merk en een website die op ons lijken: gedurfd, meeslepend en boordevol goede verhalen.”



In april 2018 werkte het IFAW samen met Base Design, een internationaal ontwerpbureau dat voor organisaties als JFK Terminal 4, The New York Times, Wellesley College, Fondation Louis Vuitton en het Museum of Modern Art heeft gewerkt, om het merk opnieuw te ontwerpen en online tot leven te brengen.



“We hebben kritisch gekeken naar de sectoren dierenwelzijn en natuurbehoud en we zagen over de gehele linie steeds weer een vergelijkbare aanpak, zowel visueel als redactioneel", zei Min Lew, partner en creatieve leider bij Base Design. "Millennials en jongere generaties in het bijzonder reageren op actie, niet alleen op beelden van dieren in het wild. En ze willen een relevante en verfrissende manier van denken beleven, niet alleen maar een pleidooi voor hulp. De nieuwe branding doorbreekt deze diepgewortelde merkcodes. We tonen hiermee aan dat terwijl IFAW dieren beschermt, IFAW uit mensen bestaat die het werk doen en verandering creëren.”



Samen met IFAW bedacht Base 'dieren en mensen samen in balans ‘als het pakkende merkconcept. De typografie van het nieuwe logo is vetgedrukt maar dankzij het gebruik van kleine letters is IFAW toegankelijk als een organisatie. Door het onderstrepen van de "a" benadrukt het logo dat de focus van IFAW’s werk op dieren ligt.



Fotografie is ook een belangrijk onderdeel van het merk. Het is een krachtige manier om de aanpak, vindingrijkheid en impact van IFAW te delen. De art direction legt de rauwe en actieve geest van het werk ter plaatse vast en creëert een beeld dat de uitgesproken innovatieve oplossingen van de organisatie voor complexe problemen laat zien.



"De website van IFAW is een van de belangrijkste communicatiemiddelen van het nieuwe merk en drukt de belangrijke verbindingen uit die van vitaal belang zijn voor de organisatie: hoe mensen en dieren samen in balans leven en hoe lokale acties invloed hebben op de wereldwijde inspanningen", geeft Mirek Nisenbaum aan, partner bij Base Design. "Base ontwierp een digitale ervaring die meeslepende, emotioneel bindende en informatieve verhalen oplevert om mensen tot actie te bewegen."



Dit nieuwe merk is meer dan een weerspiegeling van de bonafide kanten van de organisatie of een middel om het publiek uit te breiden. Het is ontworpen om een ​​wereldwijde beweging te laten groeien, die zowel lange termijn als Millennial-donateurs en -activisten aantrekt.



Downes concludeert: "Dit werk raakt ons allemaal. Door dieren te redden, te rehabiliteren en weer vrij te laten, een voor een, door hun leefgebieden te beschermen en hen te helpen bloeien. Zo redden we andere diersoorten. En onze eigen soort.’



Wil je meer weten over het werk van IFAW? Bekijk onze nieuwe website op ifaw.org.