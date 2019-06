Nederlander gaat deze zomer weer naar het buitenland

Zomerbarometer Ferratum presenteert verwachte uitgaven van consumenten in 17 landen



Amsterdam, 19 juni 2019 – Nederlanders verwachten in 2019 het grootste deel van de Nederlandse zomeruitgaven te besteden aan zomeractiviteiten (19%), buitenlandse reizen (15%) en zomerkleding en mode (11%). Dit blijkt uit de Ferratum Zomerbarometer 2019. Naast deze top drie volgen de financiering van zomeractiviteiten voor kinderen (10%) en de renovatie aan het huis (9%). In vergelijking met 2018 ziet het Nederlandse uitgavepatroon er voor 2019 behoorlijk anders uit. Waar in 2018 nog 12,8% aan binnenlandse reizen gespendeerd werd, blijkt dat we onze zomer dit jaar toch eerder buiten de landsgrenzen willen doorbrengen. Aan de financiering van zomeractiviteiten van kinderen besteden we dit jaar wat minder, terwijl renovatie aan het huis dit jaar terugkeert in de top 5. In totaal deden zo’n 22.000 respondenten in 17 landen mee aan deze tiende editie van Ferratum’s halfjaarlijkse uitgavenbarometer.



Nederlanders geven minder uit, maar reizen meer

De Ferratum Summer barometer houdt al sinds 2014 elk half jaar de vinger aan de pols wat betreft uitgaven in de vakantieperiode in veel Europese landen. De resultaten weerspiegelen ook deze zomer weer het voortdurend veranderende uitgavegedrag en –sentiment. Vorig jaar gaven Nederlanders aan gemiddeld 47% van hun besteedbaar inkomen in de zomermaanden te besteden, dit jaar ligt dat percentage met 40% toch weer iets lager. Andere landen laten echter een nog scherpere daling zien, waardoor Nederland van de twaalfde plaats vorig jaar nu een zevende plaats inneemt. De koplopers van het onderzoek zijn Mexico (66%), Bulgarije (56%) en Spanje (51%). In deze landen zijn consumenten van plan tijdens de zomermaanden het merendeel van hun besteedbare inkomen uit te geven. Op de vraag waar het vakantiebudget vandaan komt antwoorden de respondenten dat 52% gefinancierd wordt met spaargeld, 27% verwacht een gedeelte te moeten lenen en 10% trekt voor de vakantie de creditcard. Wel verwacht 27% van de ondervraagden het geleende vakantiebudget in minder dan een half jaar terug te kunnen betalen, gevolgd door 26% die er meer dan een half jaar over verwacht te doen.



Uitgaven aan hotelovernachtingen en Airbnb stijgen in Nederland

Waar de categorie binnenlandse reizen vorig jaar in Nederland nog in de top drie stond, is de categorie dit jaar zelfs uit de top vijf verdwenen. Het buitenland is meer in trek dit jaar. Van de Nederlandse respondenten gaf 20% aan dat zij van plan is om deze zomer een Airbnb accommodatie te gebruiken. Dit is een stijging van 2,6% procent ten opzichte van 2018 waarin het percentage slechts 17,4% van de Nederlandse respondenten deze verwachting had. Niet alleen de verwachting naar het gebruik van Airbnb accommodaties stijgt dit jaar. Ook zijn Nederlanders deze zomer wat sneller bereid om meer dan €100,- euro aan een hotelovernachting te betalen. Was dit vorig jaar nog 15,4%, in 2019 is dat gestegen naar 17%. Nederland staat hiermee op de negende plaats van de landen die mee deden aan de Summer barometer. Canada staat op nummer 1, hierbij geeft 54% aan een hotelovernachting van meer dan €100,- geen probleem te vinden. Onze oosterburen neigen meer naar onze norm: met 22% staat Duitsland op de zesde plek.



Over het onderzoek

De Ferratum Summer barometer onderzoekt ieder jaar de uitgaven die mensen doen in de zomerperiode. Het is uitgevoerd onder meer dan 22.000 deelnemers in 17 verschillende landen wereldwijd. Er is gevraagd naar de verwachte uitgaven van de zomer 2019, de categorieën waar zij hun budget aan verwachtten uit te geven en er is onderzocht wat de grens is per deelnemend land als het gaat om accommodatie tijdens de zomer.



Over Ferratum Group

Ferratum Group is een internationale provider van mobiele-bankiersdiensten en digitale leningen voor consumenten en kleine bedrijven die via mobiele apparaten worden gedistribueerd en beheerd. Ferratum werd in 2005 opgericht en heeft tegenwoordig het hoofdkwartier in Helsinki, Finland. Sinds de oprichting is Ferratum snel uitgebreid naar 25 landen in Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en de regio Azië/Pacific.



Als pionier in techniek voor digitale en mobiele financiële dienstverlening vormt Ferratum de voorhoede van de revolutie op het gebied van digitaal bankieren. Ferratums mobiele bank die in 2016 haar digitale deuren opende, is een innovatief mobiel bankplatform met een breed aanbod aan bankiersdiensten zoals digitaal en in realtime betalingen en overschrijvingen uitvoeren, alles binnen één app. Deze dienst is momenteel in vijf Europese markten beschikbaar. Ferratum heeft ongeveer 794.000 actieve klanten die een open rekening met Mobile Bank hebben of die in de afgelopen 12 maanden een openstaande lening hadden (op 31 maart 2019)



Ferratum Group is beursgenoteerd op de Prime Standard van de Frankfurter Wertpapierbörse met als symbool FRU. Ga voor meer informatie naar www.ferratumgroup.com.