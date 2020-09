NIEUW Snor-boek: Dromen herinneren, opschrijven, uitleggen

Al eeuwenlang zijn mensen op zoek naar de betekenis van hun dromen. Het nieuwste Snorboek ‘Dromen herinneren, opschrijven, uitleggen’, laat aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten zien, wat je zelf kunt doen om je dromen te begrijpen. Het boek, met illustraties van Iris Meijering, komt 21 oktober uit.



Naaimachine en Google



Boeken over dromen zijn er al veel, maar geen enkel boek combineert wetenschappelijke onderzoeken met dromenuitleg én met mooie illustraties. “Dan maak ik zelf maar dat boek”, dacht auteur Annemarieke Piers. Ze verdiepte zich in de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, sprak dromenuitleggers en droomdeskundigen en leerde van alles over de functie van dromen. Zo blijkt dat dromen je helpen met het verwerken van emoties. Ook is gebleken dat dromen mensen creatief maakt. Dat komt omdat het ‘logische’ denken staat uitgeschakeld tijdens een droom en hersenen op een andere manier met informatie omgaan. Zo ontstaan nieuwe ideeën. De naaimachine en Google bijvoorbeeld zijn bedacht tijdens een droom. En Piers zelf droomt regelmatig over nieuwe boeken die gemaakt moeten worden. Zoals dit boek over dromen.



Lucide dromen



Dromen, herinneren, opschrijven en uitleggen, zorgt ervoor dat iedereen straks zijn of haar dromen beter begrijpt. Onderwerpen als ‘slaapstadia’, ‘de theorie van Freud en Jung’ en ‘lucide dromen’ worden afgewisseld met pagina’s om je dromen op te schrijven en veelvoorkomende droomthema’s. ‘Vliegen’ bijvoorbeeld, ‘vallen’ en ‘je tanden verliezen’ zijn onderwerpen waarover veel mensen dromen. In het boek staat een samenvatting van de betekenis die de meeste dromenuitleggers aan deze thema’s geven. Wetenschappelijk is het moeilijk hard te maken dat dromen iets betekenen. Dat wil niet zeggen dat het zinloos is om na te denken over de dromen die je hebt gehad. Piers: “Een droom kan je aanwijzingen geven over wat onder de oppervlakte bij je speelt. Dromen kunnen je inzicht geven in jezelf, je persoonlijke drijfveren. Het kan je helpen in je wakende leven anders met een kwestie om te gaan.”



Over de makers



Auteur Annemarieke Piers woont en werkt in Utrecht. In 2016 richtte ze samen met Claudette Halkes Uitgeverij Snor op, uitgever van mooi vormgegeven cadeauboeken. Inmiddels heeft ze diverse titels op haar naam staan, waaronder Poezen, handleiding voor bazen.



Titelinformatie



Titel: Dromen, herinneren, opschrijven, uitleggen



Auteur: Annemarieke Piers



Illustraties: Iris Meijering



Formaat: 165 x 205 mm



Prijs: €17,99



Uitvoering: Hardcover met gouden elementen, goud op snee



Aantal pagina’s: 128



ISBN: 978-94-6314-102-4



Verschijnt: 15 oktober



