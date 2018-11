BOVAG schrapt verplicht werken voor extra vrijwillige zaterdagen

In antwoord op het ultimatum van de vakbonden, dat dinsdagochtend verloopt, heeft BOVAG vanavond aan vakbonden laten weten te willen praten over uitbreiding van het maximaal aantal vrijwillig in te roosteren zaterdagen. Als vakbonden bereid zijn dat maximum in de cao op te hogen, en mee te denken over meer zekerheid voor de werkgever inzake het vullen van de zaterdagroosters, is BOVAG bereid zijn wens tot verplicht op zaterdag werken te schrappen.



De BOVAG-werkgevers is er veel aan gelegen om een goede cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT) af te sluiten. Voor werkgevers én voor werknemers. Daarom nodigt BOVAG de vakbonden uit constructief meedenken over het probleem van de zaterdagroosters, waar veel BOVAG-leden momenteel mee kampen. Het is binnen de huidige regels soms lastig om – op basis van vrijwilligheid en het cao-maximum van twee dagen per maand – het zaterdagrooster te vullen, terwijl de klantvraag naar service op zaterdag bij die bewuste leden wel toeneemt. BOVAG ziet onder meer graag dat het maximaal aantal vrijwillig in te roosteren zaterdagen uitgebreid wordt en dat werkgevers meer zekerheid krijgen dat roosters voldoende ingevuld kunnen worden.



Vakbonden hebben voor de komende dagen acties aangekondigd om het verplicht werken op zaterdag van tafel te krijgen. Met het aanbod deze werkgevers-eis te schrappen zijn acties volgens BOVAG overbodig geworden. BOVAG heeft vanavond vakbonden uitgenodigd om op basis van dit voorstel verder te praten.