Enorme daling in het aantal nieuwe taxi’s in eerste 7 maanden van 2020

Uit onderzoek van Diks Verzekeringen blijkt dat er in de eerste 7 maanden van 2020 een enorme daling is in het aantal taxi’s dat voor het eerst werd toegelaten op de Nederlandse wegen, ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar.



In juli is het grootste verschil te zien. Werden er vorig jaar juli nog 637 taxi’s voor de eerste maal toegelaten op de weg, dit jaar zijn dat er slechts 38. Een enorme daling van ruim 94%.



Dit is voor een groot deel te wijten aan de coronacrisis. Vanwege de coronacrisis valt er voor taxichauffeurs weinig te rijden. Veel taxibedrijven kiezen er daardoor voor om het kenteken te schorsen en de verzekering tijdelijk stop te zetten. Ook de maatregel om de teruggave van BPM op taxi’s af te schaffen speelt een grote rol. Taxibedrijven krijgen vanaf 2020 geen BPM meer terug bij de aanschaf van een nieuwe taxi. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat taxibedrijven gemotiveerd raken om minder vervuilende taxi’s aan te schaffen.



Al jaren zijn taxi’s moeilijk te verzekeren, de premies van deze verzekeringen zijn een stuk hoger en er zijn maar weinig verzekeraars die taxi’s nog willen verzekeren. Daarnaast worden de controles steeds strenger.



